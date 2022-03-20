保七中隊長反鎖槍械室鳴不平 總隊長：此風不可長、重懲法辦

保七總隊長李政曉說明懲處。（記者許國楨攝）

2022/03/20 11:10

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德自認被無理調職，19日深夜11時許在媒體群組發文控訴，並反鎖槍械室四小時強調「準備用最激烈手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，對此保七總隊長李政曉今上午說明時，以嚴厲口吻強調，「此風不可長，重懲法辦。」

李政曉表示，經查莊員前因108年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；109年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因111年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，於3月18日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

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李政曉說，此舉因內部管理及工作需求推動，應該要做的必要處置，不能讓不適合的人繼續帶領同仁，雖然莊員不服處分，但應循內部正常申訴管道提出意見審核，反以中隊長職務向值班同仁稱要內部管理、清點槍械進入槍械室反鎖，提出相關訴求，此風不可長，有內部管理規定。

且槍械涉及同仁及其個人安全，所以涉及刑法規定，訊後報請檢方指揮偵辦，違法部分一定嚴辦，相關行政違失也會報請警政署專案小組調查追究行政責任。

李進一步強調，莊員自知情緒上反應說明總隊立場及相關規定，開門出來，未使用到槍彈，但此莊員職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，於3月19日22時50分許，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室後，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，已依法函報地檢署偵辦。

保七總隊第三大隊第二中隊駐地。（記者許國楨攝）

保七總隊第三大隊第二中隊駐地。（記者許國楨攝）

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