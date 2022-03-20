保七警官領槍彈反鎖槍械室對峙3小時 拒與「邪裡邪氣」長官對談

莊姓警官於槍械室內，自拍表達立場的影片給媒體。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/20 06:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕保七總隊第三大隊莊姓中隊長，自認被無理調職，昨天（19日）深夜11時許，向媒體發佈3400多字的聲明文，領槍彈將自己反鎖台中駐地槍械室內，「最激烈的手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，他並以「長官邪裡邪氣」為由，拒絕與長官對談，直到保七總隊長李政曉抵達，他才願意對話，吐完「便當沒辦法報銷」、「我這麼認真，調職是面子問題」等怨言，今天清晨3時許打開槍械室，3個多小時的對峙終能平和落幕。

保七總隊的第三大隊長陳宏賓於清晨4時出面說明，他指莊員情緒穩定，手上沒有槍械，總隊長李政曉親自聽取莊員工作上的建議，承諾對莊員被檢舉違紀之事，會重新調查，至於莊員領槍彈反鎖槍械室，是否違反行政紀律，或有刑事犯罪之虞，他強調，會依規定另案處置。

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莊員昨天深夜向媒體發佈聲明，指責「總隊長官長期縱容匿名檢舉，姑息養奸導致第三大隊的歷來幹部，若是加強內部管理，就遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點」，他已於本月18日被通知，本月22日調至台北的總隊部的非主管職務（指降調），「將使我原本的平順和樂的家庭運作陷入困境」，「我真的不甘願，也不願再忍受無理處分委屈求全」。

他強調，「我沒做錯什麼，只因同仁匿名檢舉主管外出洽公，臨時受邀餐敘」，他解釋說，自己兩度被檢舉「臨時受邀餐敘」，第一次是他自掏腰包採買橘子，慰問北上支援的同事，巧遇昔日同學而一起用餐，另一次是拜訪某位分局長，中午一起用餐，警署明文規定，正副主管外出洽公可以餐敘，長官卻是非不分，將他懲處降調。

莊員強調，為了爭公平正義，他用最激烈手段，替自己於職場上的霸凌平反，「並將我們總隊的內部問題突顯出來，也要讓世人知道督察系統是多麼喜歡姑息養奸，揣摩上意，處分了事，與明朝東、西廠無異」，他並提出八項要求，包括請監察委員介入，調查他被懲處降調。

莊員於槍械室內，先自拍影片傳給媒體，凌晨0時35分又接受媒體電訪時，他強調「長官邪裡邪氣」，他不願跟長官談，從今天零時至2時，包括大隊長、副大隊長，還有警政署駐中區督察等長官陸續趕抵，但他始終不想對談。

與長官僵持對峙過程中，他凌晨1時許再度於臉書直播，表達自己立場，還於臉書貼文「人皆養子望聰明，我被聰明誤一生；唯願孩兒愚且魯，無災無難到公卿」，直到保七總隊長李政曉到場，他才願意對話，並把對話過程用臉書直播，可能是想留下證據，免得長官爾後不認帳。

臉書直播內容顯示，他對保七許多措施，有相當多的抱怨與建議，包括同仁勤務的便當費無法報銷，以及長官縱容匿名檢舉，他還強調自己被調職，「是面子問題，我這樣的認真」，長官則強調，便當的問題很好解決，「我們有民間資源嘛」、「我知道你很認真」。

雙方對話到今天清晨3時許，莊員終於打開槍械室的門，為時3小時的對峙僵持終告落幕，至於是否會讓監察委員介入，調查莊員的降調懲處案，保七總隊第三大隊長陳宏賓並未說明。

保七總隊的長官，陸陸續續搭車抵達台中駐地處理危機。（記者張瑞楨攝）

警政署駐中區督察吳啟瑞，於凌晨1時許抵達。（記者張瑞楨攝）

保七總隊的長官，陸續搭車抵達台中駐地處理危機。（記者張瑞楨攝）

保七總隊的第三大隊長陳宏賓強調，莊員手上沒有槍械，至於莊員是否違反紀律或有刑事犯罪，將依規定另案處置。（記者張瑞楨攝）

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