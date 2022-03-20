保七警官反鎖槍械室喊伸冤 「警工會」緊急聲明聲援

台灣警察工作權益推動協會今凌晨也在臉書貼出緊急聲明。（擷自台灣警察工作權益推動協會臉書）

2022/03/20 09:47

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊中隊長莊理德，自認被無理調職，昨反鎖槍械室並發布3400多字的聲明文，表示要以「最激烈的手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，台灣警察工作權益推動協會今凌晨也在臉書貼出緊急聲明，主張保七總隊應暫停相關人事處分，相關程序亦應重置與重開。

緊急聲明如下：

一、人事處分應遵循正當法律程序，以及武器平等、申辯權的實踐，但在本會協助個案，警察機關大多拒絕提供受處分人案件資訊，也未重視「申辯」，而只能「陳述」，甚至曾經遇過個案只能調閱到「空白的會議紀錄」的荒謬狀況。從本案當事人聲明觀之，顯見也有相關程序不透明與不平等的問題，本會主張保七總隊應暫停相關人事處分，相關程序亦應重置與重開。

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二、本會往年有與警署建議有關人事調動，應注意警察人員家庭照護問題，但始終未有制度上的明確解決，本會主張，警察人員之調動，應參考勞基法調動五原則，調動應以不過度影響其生活與家庭的條件下為之。

聲明強調，公平公正的程序才能避免紛爭，注重權益需求的人事管理才能合理，本會要再呼籲，警察人員當受各類基本權保障，注重法治精神而袪除人治色彩，才是統領警察機關的根本原則。

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