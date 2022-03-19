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    影片曝光！現役軍人酒駕高速過彎 路肩行走老婦遭撞飛慘死

    袁男獨自駕車高速行駛於苗栗市中山路，在中山路與民生街口的彎道路段，因車速過快，車輛超出車道線外，由後方強力撞擊在路肩行走的劉姓老婦。老婦瞬間彈飛10多公尺、重摔墜地，還將一輛停放在路旁的插有旗幡招牌的機車撞倒，當場失去生命跡象。（警方提供）

    袁男獨自駕車高速行駛於苗栗市中山路，在中山路與民生街口的彎道路段，因車速過快，車輛超出車道線外，由後方強力撞擊在路肩行走的劉姓老婦。老婦瞬間彈飛10多公尺、重摔墜地，還將一輛停放在路旁的插有旗幡招牌的機車撞倒，當場失去生命跡象。（警方提供）

    2022/03/19 15:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕在高雄地區某國軍單位擔任士官的26歲袁姓男子，今天清晨駕駛自己的賓士車，在苗栗市撞死77歲劉姓老婦後逃逸，並拆卸車牌丟棄、放火燒車滅證。他經警方循線通知到案說明，一度還辯稱，「喝醉了，車子被偷開走」；但經警方提出調查事證，他才坦承，被依公共危險、過失致死等罪嫌移送偵辦。

    袁男在高雄地區某國軍單位擔任士官，他昨天晚上開著賓士車出門喝酒，喝到今天凌晨，5點多獨自一人駕車高速行駛於苗栗市中山路，在中山路與民生街口的彎道路段，因車速過快，車輛超出車道線外，由後方強力撞擊在路肩行走的劉姓老婦。

    老婦瞬間彈飛10多公尺、重摔墜地，還將一輛停放在路旁的插有旗幡招牌的機車撞倒，當場失去生命跡象，頭部及四肢多處骨折，經送醫搶救，於上午9點許傷重不治。

    但袁男肇事逃逸，隨即把車開到市區另一頭的英才路一處民宅建案前，拆下車牌丟棄，並用紙張、纖維布料助燃，一把火將賓士車燒毀滅證。

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