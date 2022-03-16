印度男企圖硬上台灣女 判刑2年6月加驅逐出境

一名印度藉男子阿強透過交友軟體結識小如（均為化名）後，趁與小如獨處之際，強行環抱並用力觸摸她的胸部，然後不顧小如大聲尖叫、哭泣、掙脫、吶喊：「Stop（停手）」、「I want to go、I want to leave（我要離開）」企圖強行硬上未遂。（情境照）

2022/03/16 11:53

〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，一名印度藉男子阿強透過交友軟體結識小如（均為化名）後，趁與小如獨處之際，強行環抱並用力觸摸她的胸部，然後不顧小如大聲尖叫、哭泣、掙脫、吶喊：「Stop（停手）」、「I want to go、I want to leave（我要離開）」企圖強行硬上未遂，新北地院審理後依強制性交未遂罪，判處阿強2年6月徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，2020年12月25日耶誕節晚間，阿強約小如回家後趁獨處機會，企圖強行硬上，小如嚇得跑離現場，才未慘遭性侵，她事後氣憤提告；阿強否認犯行並辯稱：「我是清白的」，還反控小如跟他要錢。

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合議庭認為，小如指證遭企圖硬上過程，歷次所證大致相符，無重大歧異，且阿強室友亦指證，當時有聽到阿強房內傳出女生尖叫聲，女生有以英文說：「不要碰我」，後來還聽到有人開門跑出去並甩門的聲音，可以補強被害者證述真實性。

合議庭並認為，小如在案發後明確表示要報警及委請律師提告，阿強獲知後隨即道歉，表示希望獲得原諒、承認自身錯誤，並說自己自責到傷心欲絶、想了結自己的生命等，加上被害者在案發後不久，就在朋友陪同下驗傷，其友人有看見她身上的傷勢，最後，被害者作證時憶及此事，多次無法克制情緒而激動落淚，與一般性犯罪受害人反應相同，在在均可證明小如指述可採，非憑空杜撰。

合議庭斥責阿強不尊重女性對於自我身體的性自主權，被害者迄今無法正常生活，在司法各階段程序必須說出被害經過，身心受創程度非輕，犯後始終否認犯行，亦未和解或獲得原諒，犯後態度甚差，並無悔悟之心，因此判處上述徒刑，可上訴。

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