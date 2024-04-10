指「誰摔死了李新」貼文未查證 國泰世華提告郭新政確定敗訴

二審高等法院逆轉認為郭新政有合理查證，改判國泰世華敗訴；經上訴，最高法院維持二審判決確定。（資料照）

2024/04/10 11:30

〔記者張文川／台北報導〕國泰世華銀行不滿郭新政於2019在「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁貼文指出，其銀行員工爆料稱銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台灣支票，訴請郭新政移除該言論及道歉，一審台北地院判國泰世華勝訴，但二審高等法院逆轉認為郭有合理查證，改判國泰世華敗訴；經上訴，最高法院維持二審判決確定。

國泰世華銀行指控，郭新政未經合理查證，製作「李新是怎麼摔死的part 9潘朵拉的盒子打開了」影片，內容中置入謝姓男子提供的不詳人士偽造立委羅淑蕾與銀行副總間的對話錄音，不實指稱該銀行故意配合羅淑蕾要求漏蓋印章，致使支票無效，誘騙郭拿出珠寶。

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銀行提告訴請郭女移除其臉書貼文並在粉專置頂及在報紙全國版頭版刊登半版啟事。一審北院判郭新政應移除該則貼文，在粉專置頂刊登啟事30天，並與謝男連帶負擔費用刊登半版頭版啟事1日。

二審高院認為，郭新政是依其親身經歷，基於確信錄音為真而發表言論，且有經過相當合理查證，謝男僅提供錄音，未參與製作影片並張貼發文，認定2人有故意或過失侵害銀行名譽權，改判銀行敗訴。最高法院駁回銀行上訴，全案確定。

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