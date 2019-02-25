大轉彎？曾稱國泰世華與羅淑蕾公然違法 郭新政：證人失聯了

2019-02-25 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕《誰摔死了李新》第9集中公布一段通話錄音，影片聲稱那是2014年國民黨立委羅淑蕾與銀行高層的對話，雙方協調在台支上漏蓋章。影片釋出後引起討論，羅淑蕾表示該對話是從廣播節目的片段移花接木而來，表示將會告到底。而《誰摔死了李新》今（25）日態度大轉變，表示證人已經失聯。

《誰摔死了李新》第9集影片中，播出一段疑似是羅淑蕾和國泰世華內部高層的錄音檔，還指有「某主席」從中疏通。對此，羅淑蕾痛批影片「比腳尾飯還扯」，質疑該段影片中自己的聲音，是從2018年上黃光芹廣播專訪的片段移花接木而來，同時也在臉書PO出音檔網址自清。

對此，郭新政今（25）日於「誰摔死了李新」臉書專頁發表新文章，表示107年12月接到一位謝姓網友的訊息，願提供國泰世華配合羅淑蕾3張漏蓋章台支的證據，實際接觸後對方出示身分證及國泰世華的工作證，表示基於公義願無償提供國泰世華內部錄音對話。而當時自己了解此事非同小可，便開始進行查證。

內文指出，謝姓網友出示了2段錄音檔，其中1段已公布在第9集中，另一段尚未公布的錄音可更補強先前錄音檔的可信度，其中揭示「莊副總」如何進行內部作業，明日會公布此段錄音。

對於第9集帶來的爭議，郭新政公開兩人會面時的監視器畫面，表示謝姓網友目前已經失聯，請國泰世華查核並說明，也請大家一同協尋指認。此外，究竟國泰世華總行於103年是否有「莊副總」這位高層主管，也盼國泰世華數千名員工幫忙。最後，郭新政表示自己願配合檢調調查，願提供所有網路對話與相關錄音錄影資料。

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