持女網友性行為影片截圖脅迫性交 被害者智取淫狼

新北地檢署。（資料照）

2021/11/02 18:00

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，高姓男子拿女網友小若（化名）與她前男友的性行為影片截圖，逼迫小若與他發生性行為，並威脅若不從就：「那就眾樂樂好了」、「妳不擔心大家觀看是嗎？」被害者假意同意與高男相約在新北市三重區某旅館發生性行為，再報警處理，順利將高男逮捕，新北地檢署今依強制性交未遂罪嫌起訴高男。

檢警調查，去年12月28日，高男透過Instagram（IG）傳送影片截圖給小若，要求小若與他發生性行為，被拒絕後再出言威脅說：「好吧那就眾樂樂好了」，意思就是小若不配合就要散布影片。

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檢警調查，小若以即將考試、生理期等理由拒絕，高男仍不死心，繼續傳訊威脅：「看來妳不擔心大家觀看是嗎」、「不想做的話可以啊」等語。

檢方調查，小若因擔心影片外流，假意同意與高男相約在三重某旅館發生性行為，並報警處理；去年12月30日下午4時許，高男抵達旅館後，仍繼續傳訊：「別搞花招我要是有什麼狀況東西是會上傳的」，但他沒囂張多久，就被警方逮捕。

檢方偵辦時，高男坦承犯行，檢方認為，高男以散布被害者性交影片為手段，強迫小若發生性行為，遂依強制性交未遂罪嫌將他起訴。

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