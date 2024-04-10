警開11槍逮教唆者 高雄大寮工廠縱火案3嫌起訴

李姓男子涉教唆縱火案被警追捕，林園、旗山分局圍捕共開11槍逮人。（民眾提供）

2024/04/10 11:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市大寮區某工廠今年2月7日發生縱火案，林園警分局先逮捕涉嫌丟擲汽油彈縱火的陳姓及廖姓男子，兩人被法院裁定收押，檢警再追緝教唆的56歲李姓男子時，李男拒捕開車衝撞員警，林園和旗山分局圍捕時共開11槍才順利逮人，雄檢偵結後依放火等罪將3人起訴。

檢方指出，今年2月5日，李姓男子接受不明人士委託，收了10萬元計劃去大寮某工廠縱火，李男找來陳姓（57歲）和廖姓（28歲）友人協助，並同意把收到的10萬元委託費平均分給2人；縱火前1天，3人集合後，先去陳男的住處製作汽油彈，再去旗山老街附近的停車場偷了兩面車牌，懸掛在陳男的車上躲避警方查緝。

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7日凌晨2點多，陳、廖兩人開車到大寮區中庄北段某停車場，把汽油彈點燃後朝一台吊車砸去，吊車車頭立即起火燃燒，火勢還延燒到附近的電線桿、圍牆；陳、廖2人縱火後逃了一個多禮拜落網，並供出幕後教唆的人為李姓男子。

今年2月28日中午，林園警方前往杉林區逮捕李男時，李男拒捕，開車衝撞員警，員警立即開槍阻擋，但仍被李男兔脫，旗山警方也加入攔截圍捕行列，當晚7點多在杉林區司馬路發現李男蹤跡，員警前往查處時，李男再度開車衝撞員警，員警也開槍反擊，最後李男自撞路邊護欄被逮，還被警方查扣毒品殘渣、吸食器、空氣槍及鋼珠等證物。

李男落網後，不肯透露是受何人委託放火，被檢方聲押獲准後，李男仍堅不吐實，雄檢調查完畢，認定罪證明確，偵結後依放火等罪起訴李男3人。

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