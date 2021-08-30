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    搭訕高中正妹強吻拖至草叢欲性侵 她咬傷惡男舌頭手指脫困

    高等法院今依強制性交未遂罪判陳男3年4月徒刑。（資料照）

    高等法院今依強制性交未遂罪判陳男3年4月徒刑。（資料照）

    2021/08/30 17:02

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市陳姓男子，前年5月間搭訕一名正在練習儀隊動作的高中正妹，還藉口載她到新北市河堤外教她騎機車，深夜時，見四下無人，竟強拖正妹到草地上強吻、性侵，還恫嚇「讓我發洩一下又不會死」，幸好正妹用力咬傷陳的舌頭、中指，才順利脫困報警，高等法院今依強制性交未遂罪判陳3年4月徒刑。

    有多項性侵害前科的陳男，2019年5月間，先在台北市芳蘭山莊附近，搭訕一名正在練習儀隊動作的女高中生，之後騎機車帶她到深坑老街晚餐，再假意陪女方練習騎摩托車，載到新北市永和區橫移門堤外道路。

    當晚11點30分，正妹準備回家時，陳男見附近無人，竟先從後方將她環抱，並壓制在地，並強吻，還將舌頭伸入正妹的嘴裡欲舌吻，正妹急中生智，全力回擊，先用力咬陳男舌頭，再用力打陳男頭部，趁隙脫困。

    陳男雖被咬傷舌頭，望著正妹的背影，仍不放棄染指念頭，衝上前環抱正妹背部，將她拖到草叢裡，並毆打她的頭部，一邊以右手扭住她的手臂，恫嚇稱「讓我發洩一下又不會死」，左手則將正妹的外褲脫到大腿處，再對她上下其手。正妹為保住貞操，猛力咬陳男的左手中指，導致他鮮血直流。正妹見狀，趕緊跑到河堤上求救，經路人協助報警逮捕陳男。

    一審時，陳男否認犯案，辯稱2人只是鬧著玩，但正妹指控陳男以強暴手段對她強吻、摸胸，脫外褲並欲性侵，且警訊、檢方偵訊和法院供詞均一致，事後還在臉書發文「我生平第一次碰到毛手毛腳甚至還暴力相向的人」，合議庭認定陳男犯行明確，將他判刑3年4月。

    陳男上訴後，仍否認犯行，高院今駁回上訴案，仍判3年4月。還可上訴。

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