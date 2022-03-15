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    現役軍人男同網站誘少男性交 驚見「照騙」憤強拍裸照

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/03/15 18:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓現役軍人在男男同性戀交友網站上，認識15歲美少年「阿傑」（化名）後約出性交易，到場時黃男變態地要他脫光衣物，全裸走進小路準備「辦事」，沒想到阿傑是以假照片釣男客上鉤，黃男發現本尊與照片相差甚遠，當下氣得搶走少年手機，還強拍裸照，新竹地院依搶奪與強制罪判刑1年，至於妨害性自主部分則另案審理當中。

    判決書指出，28歲的黃男在陸軍第三地區支援指揮部服役，透過男男同性戀交友網站交友認識15歲少年「阿傑」（化名），2020年5月1日晚間8點多，與少年相約至新竹縣竹北市光明六路一處偏僻地點性交易，黃男開車抵達後，先LINE要求少年脫光衣服，走進一旁小路，不料見面後，發現少年長相與網站上所po的照片完全不一樣，當下拒絕發生性行為。

    黃男一氣之下，動手搶走少年手上手機，並以自己手機強拍少年裸照。

    黃男到案後，坦承與少年相約，不僅要求他裸體，且拿走他手機、拍攝裸照，辯稱自己在「Hornet」同性戀交友軟體上認識少年，約對方出去是想要欣賞其裸身，後來不幸被發現他躲在樹叢邊，他才會向少年表示「手機拿來」，少年就自己伸手把手機拿給他。

    全案依現役軍人成年人故意對少年犯搶奪罪，判刑6月；又成年人故意對少年犯強制罪，另判刑6月。至於妨害性自主部分則另案審理。

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