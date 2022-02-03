與少年頂樓約炮剛塗好潤滑液就被抓包 男判關2年、和解獲緩刑

基隆地院近日審結，依妨害性自主等罪，判處李男有期徒刑2年，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

2022/02/03 09:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名就讀國中的少男對性懵懵懂懂，去年6月間，竟上網找人約炮。李姓男子搭訕少年，先要求對方傳私密處照片供自己觀賞，隨即驅車到少男住處。兩人跑到陽台鋪好報紙，並塗好潤滑液，準備嘿咻時，碰巧被少男家人發現，即刻報警逮人。基隆地院近日審結，依妨害性自主等罪，判處李男有期徒刑2年，緩刑4年。

據悉，少男平日與家人同住，因對性充滿好奇，透過網路與網友聊性，卻引來李男覬覦，兩人聊沒多久，李男就要求對方傳性器官照片給自己觀賞；隨即開車到少男家中，寒暄幾句後，拿著報紙、潤滑劑，跑到頂樓準備發生性關係。

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沒想到，少男剛褪下褲子時，家人剛好上樓收晾好的衣物，看見兩人裸露下半身，立刻大聲呼救，並撥打110報警處理。

李男立刻穿起褲子，逃離現場並駕車離開，警方立刻調閱周邊監視器，以車追人鎖定犯嫌身分，逮捕李男。

李男到案後承認犯行，檢警也在兩人的對話內容內，發現少男傳遞的私密照片，並依照兩人的對話紀錄認定，李男教唆少男拍攝私密處照片供自己觀賞。檢察官偵訊後，依法將李男起訴。

法院審理時，李男與少男及其家人達成和解，且承認犯行，依觸犯與未滿14歲之男子為性交未遂罪及引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，分別判處李男有期徒刑1年6月，應併執行有期徒刑2年，考量雙方已經達成和解，且深具悔意，予以緩刑4年，緩刑期間，李男須交付保護管束，並依和解內容支付賠償金額，禁止騷擾、跟蹤及以任何方式聯繫少男，且須與少男保持1百公尺距離；並於緩刑後2年內，須參加3次法治教育。

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