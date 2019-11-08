長髮正妹「照騙」 男甜喊「老公」爽得手近3萬

新北地院考量陳男認罪並與男網友和解，依詐欺取財等罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。（記者陳慰慈攝）

2019-11-08 19:04:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕待業中的陳姓男子假冒長髮正妹，在網路上與男網友交往，雙方互稱「老公」、「老婆」，陳男二度要男網友幫忙代購動漫黏土模型，還向對方租借3DS遊戲機，最後卻把商品放在拍賣網站轉賣，被害男子被刪除LINE好友後才發現被騙，新北地院考量陳男認罪並與男網友和解，依詐欺取財等罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，可上訴。

男網友指控，陳男假裝女生傳送美照給他，兩人開始網交，去年3月，對方請他代購要價1萬4000元的動漫黏土模型，並提供其母名字，以便利商店店到店的方式寄送代購黏土模型，對方收貨後未付款給他，還向他借用3DS遊戲機一台，3個月後，又請他再次代購1萬2500元的動漫黏土模型，聲稱將一併付款，事後卻被對方刪除LINE好友，他才察覺被騙。

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偵訊時，29歲陳男否認犯行，辯稱黏土模型確實是他請告訴人代購，後因覺得商品有瑕疵，又刪除掉對方帳號所以無法聯繫對方，而他和一名女性友人共用LINE帳號，但卻表示不知道女性友人名字也聯絡不上對方；審理時則認罪，以23000元與男網友達成和解，並已支付完畢，法官認為其經此偵審歷程，應無再犯之虞，因此予以緩刑。

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