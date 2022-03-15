北捷工安意外害1死1傷 包商判刑9月

文湖線發生工安意外，釀成一死一傷悲劇。（資料照）

2022/03/15 11:54

〔記者吳政峰／台北報導〕台北捷運松山機場站2018年發生一起工安意外，造成一死一傷的不幸事件，經過調查，肇因為施作防水閘門保養的李姓包商未依規定配置安全設施，以致防洪閘門液壓系統失效倒下釀禍。高等法院認為李男涉犯過失致死罪，今判刑9月。

李男為維修包商實際負責人，馮女則是名義負責人，承攬北捷的「捷運場站防洪設備維修保養工作」，並負責文湖線防洪閘門的維修工作。

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2018年5月29日凌晨，李、馮二人至北捷松山機場站2號出口，進行液壓防洪閘門的保養維護，因該防洪閘門是以馬達控制液壓系統，驅動5支油壓缸柱支撐防洪閘門控制其升降，液壓管路為串接式設計，若拆卸其中1段油壓管，整體液壓油即會洩漏並造成整體液壓系統失效，該5支油壓缸柱即會失去支撐作用致防洪閘門倒下，因此若要預防閘門倒下，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施。

李男對於防止防洪閘門倒下所引起的危害，應注意保持防洪閘門的安全穩固，正確使用支撐器具防止防洪閘門倒下，且亦可預見未依規定採取安全措施，若防洪閘門倒下時，可能危及工作者的生命、身體。

但李男疏未注意，未依規定保持防洪閘門的安全穩固，即進行防洪閘門油壓管的拆換作業，並於同日凌晨2時5分許，即因拆換油壓管過程中致防洪閘門液壓系統失效而倒下，重壓防馮女的頭部，致其左顱額部破裂凹陷骨折而死亡；另名男性外包人員受傷。

李男否認過失致死，但一審指出，雇主依法應負責任，李男在現場施工的工程中，未依「職業安全衛生法」規定，在有危險性的作業場所內，提供勞工必要的安全設備與保護措施，危及員工的生命與安全，導致死亡結果。

一審認為李男觸犯過失致死罪無誤，判刑9月。李男不服，提起上訴，二審高院認為原審認事用法無誤，量刑亦符合比例原則，15日駁回上訴，仍可上訴。

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