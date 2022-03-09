自由日日shoot》得標商淘寶買車頭燈 詐223萬 中國假貨 北捷竟驗過關

台北捷運車頭燈泡耗材標案出現魚目混珠弊案。圖為示意圖與本案 無關。 （資料照）

2022/03/09 05:30

〔記者錢利忠、蔡思培／台北報導〕環安達科技公司九年前取得標價六百零六萬元的台北捷運車頭燈泡耗材標案，公司負責人劉文寬為節省成本，竟涉嫌以三分之一價格，從中國「淘寶」網下單指定廠牌燈泡，拿中國製淘寶貨及賣家提供的假原廠證明切結書魚目混珠交差，北捷竟也驗收過關，被劉男詐騙二百廿三萬九千五百八十元；台北地檢署昨依詐欺、使公務員登載不實等罪起訴劉文寬，建請法院宣告沒收不法所得。

環安達科技負責人涉詐欺 起訴

此案爆發後，北捷資訊處長趙孟成等四名北捷職員及劉文寬的二名員工，也分別被依違反貪污治罪條例之圖利等罪法辦；不過檢方認定全案為劉文寬一人所為，縱使北捷的驗收過程可能有疏失，但查無涉及圖利等不法事證，六人均不起訴處分。

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檢︰無圖利事證 北捷4人不起訴

二○一三年六月，北捷辦理「高運量行控中心背投影監控（視）設備維護工作」限制性標案，環安達科技以六百零六萬九千元得標，負責維護北捷的車頭投影燈泡模組，而該標案限定使用比利時廠商BARCO的原廠料件。

檢方調查，劉文寬得標後向BARCO原廠及台灣代理商詢價，得知原廠燈泡模組要價八千九百八十八元至二萬六千元不等，為節省成本，竟指示員工上中國「淘寶」網比價，並先向淘寶賣家「海南西島科技有限公司」買了四組中製燈泡模組，通過北捷測試後，下單買入六十三組交差，換算每組燈泡模組的成本只有六千一百八十二元，不僅遠低於比利時原廠及代理商售價，且每個模組的序號竟都一樣。

北捷︰後續維護 要求提供原廠證明

後來環安達因承包內政部戶役政系統案涉弊端，北市府同步檢視該公司的標案，於二○一四年二月對該公司進行稽查，要求提供燈泡模組的原廠證明等文件，該公司卻拿中國賣家提供的切結書闖關，全案爆發。據了解，該批燈泡模組已陸續被更換至列車上，不過尚未出現異常。

北捷表示，案件是驗收結案後三至四年，廠商人員爆料，公司知情後啟動調查，主動移送檢警調查。北捷說，現在已洽原廠取得燈泡物料（批號序號）的辨識方式，並在每次更換前先檢視、抄錄燈泡序號確認是真品；後續每年維護契約，也要求廠商提供原廠出貨證明，不能以切結書替代。

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