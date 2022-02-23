北捷賣咖啡虧很大、人事費暴增 議員批：本業做不好還搞副業

北捷去年開始賣咖啡，不過營收卻連人事費用都無法打平。（擷取自北捷官網）

2022/02/23 23:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲高中同學、現任台北捷運公司董事長李文宗被員工爆料，自2019年上任以來胡搞瞎搞，把北捷當自己免費資源，去年8、9月動用公司資金和人力成立自媒體，被懷疑替民眾黨行銷；北市議員簡舒培更發現，北捷人事室成立物業電商任務編組「賣咖啡」，每月人事費多達320萬元，兩個多月營收僅221萬元，根本入不敷出，實在荒謬。

至截稿前記者未能聯繫上李文宗，北捷公司代為說明，強調李成立自媒體幫民眾黨抬轎的說法純屬政治操作的不當臆測，與事實完全不符，北捷積極推動商業極大化政策，為整合現有資源，就組織進行適度檢討調整，朝功能性組織發展，以加速推動及發揮人力資源效益。

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李文宗去年被爆砸近300萬元擅自將北投會館學員宿舍，整修為自用官邸，更違反人事晉用規則，升遷還得靠李的裙帶關係，如今又再被爆搞自媒體替民眾黨抬轎，甚至還砸每月人事費320萬元、高達52人成立物業電商任務編組，業務內容只是「賣咖啡」。

北捷員工爆料，李文宗無交通專業，假借賺錢、E化名義把公司當自己的免費資源，不斷開發無法賺錢的副業，像是酒、咖啡、捷客鮮賣便當、北投園區願景改造等，還要求公司成立自媒體，要求搭攝影棚，投大筆資金、人力，拍影片想辦法利用媒體曝光，質疑今年事逢選舉年，是想替民眾黨抬轎。

簡舒培調閱資料發現，李文宗上任後，人事費用越來越高，從李尚未上任的2018年至去年的預算為63億4927萬、71億6062萬、74億2101萬、75億7904萬；北捷員工數也年年增加，2018年為5871人，去年10月為6422人；北捷營收則不斷下滑，2019年及2020年分別賺10億多元、3億多元，去年則虧損37億多元。

簡舒培調查發現，李文宗為弄自媒體，把司機調去拍影片，行車處有2名司機員在企劃處執行影片拍攝，企劃處調派5名員工到自媒體小組製作影片，向北捷調閱資料後，北捷於去年10月31日把自媒體小組解編，如果不是有鬼，為何要解編？

另外，北捷在去年9月成立物業電商任務編組，人力為52人，每月人事費320萬元，簡舒培指出，詢問北捷業務內容，竟是賣咖啡，更離譜的是北捷在網路賣，民眾下單後在捷運站交貨，原負責站務服務的站務員還需負責交貨，實在太惡劣，若是為交貨耽誤站務服務誰要承擔？

簡舒培批評，北捷是台北市最重要的大眾運輸工具，本業才是最重要，別因台北市長柯文哲的想法、以及其不專業的高中同學李文宗經營，耽誤本業，應想辦法提高捷運搭乘人數，本業都做不好了，還搞副業。

北捷表示，公司為事業單位，經理部門本該和民間企業一樣，面對市場的快速變化彈性因應，符合企業化經營常態；濾掛式咖啡是生活事業的第一步，僅為規劃中業務的一小部分，呼籲外界給予起步階段的創新事業多鼓勵。

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