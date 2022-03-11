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    百貨公司女出納員監守自盜 3年摸走150萬被訴

    李女坦承侵佔150萬元，被台中地檢署提起業務侵佔最公訴。（路透資料照）

    李女坦承侵佔150萬元，被台中地檢署提起業務侵佔最公訴。（路透資料照）

    2022/03/11 13:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家百貨公司的李姓女出納員，利用自己值班兌幣台，以及百貨公司規定的現金清點並未落實等漏洞，每月給自己「加薪」，偷偷從金庫侵佔錢幣，歷經3年餘時間，共計侵佔150萬元，直到金庫經辦人員輪調清點，才發現錢幣現金短少，李女坦承犯行並償還150萬元，台中地檢署今天仍依業務侵佔罪起訴。

    起訴書指出，任職百貨公司財務、出納人員長達20年的李姓女子，從2012年起負責百貨公司現金登記與收支，該百貨公司規定平時要維持150萬元的零用金，包括硬幣、現鈔等，用於供應客人兌換錢幣，如果低於150萬元，兌幣台值班人員可以逕自到金庫拿取。

    兌幣台人員到金庫前，填寫好單據，由警衛開啟金庫，即可進入金庫拿取零用金，進出金庫並無人陪同，該百貨公司雖規定每天下午5時交班時，必須清點零用金與金庫內的現金，但因零錢清點耗時，職員沒有落實此規定。

    2018年6月間，李女財務困難，遂將歪腦筋動到零錢上，她利用輪值兌幣台的機會，到金庫拿取零錢時，以每月3萬元、4萬元不等的速度，將部分錢幣現鈔夾帶出來、據為己有，歷經3年餘，去年（2021年）8月8日財務課業務輪動，原金庫經辦人員與新人交接，發現50元零錢短少70萬元，聯繫李女後，她承認上情。

    百貨公司全面清點，發現百元鈔票短少30萬元，客戶保留款短少50萬元，合計150萬元，台中地檢署偵查時，李女坦承犯行，並將150萬元還給百貨公司，台中地檢署今天依據業侵佔罪起訴。

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