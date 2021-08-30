金牌業務員吸金上億被判刑 還須賠郵局1.4億元

基隆地院近日審結，判張女應再賠償郵政公司1億4344萬多元差額。（記者吳昇儒攝）

2021/08/30 10:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾任職於中華郵政瑞芳郵局的張姓業務員招攬887張郵政簡易壽險保單，利用躉繳獲利高等話術，讓保戶一次繳交大筆現金，私下共收下6億多元保險金。張女因投資失利，無力支付客戶保費，犯行因而曝光，被判刑10年。中華郵政因吸收其吸金部分損失，憤而向張女求償。基隆地院近日審結，判張女應再賠償郵政公司1億4344萬多元差額。

判決指出，2010年起擔任瑞芳郵局業務的張女，負責一般行政兼辦郵政簡易壽險銷售等業務，為了賺取業績獎金及收受大筆款項做為自身資金運用，竟私下承諾投戶，可以滿期保險金預扣年息4%躉繳保費，期滿後仍可領回全額保險金。等同保戶年息高達4%，非常誘人。

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6年間共招攬郵政簡易壽險共887件，收受保險費6億多元，並獲郵政公司給付佣金198萬多元。

張女吸取大筆資金後，一部分繼續以年繳、季繳、月繳等方式，幫保戶繳納保險費，其餘的現金則拿來投資基金、債券等金融商品。

檢警調查，案件曝光前，張女吸金所得約6億多元，其中供繳納保戶後續各期保費共3億7332萬餘元，當中的差額達到2億5094萬餘元；郵政公司為保障客戶權益，只能先吸收損失轉向張女求償。

法官審理時，張女宣稱郵政公司侵權行為損害賠償請求權，應已罹於時效期間而消滅，就算有請求權，也只能請求扣除先前賠償4920萬元及財產強制執行取得829萬元部分，差額約為1億4344萬餘元。

法官調查，郵局直至2017年6月進行深入調查，也難理解張女手法，才進一步移送司法機關調查，所以只能認定郵政公司查案報告書僅「略知」張女侵權概況，而非「明知」侵權行為事實，時效期間尚無從起算，難認已逾2年時效期間。

法官認為，郵政公司雖可請求張女賠償2億5094萬多元，但先前已先要求她賠償近5千萬元，並對其財產進行強制執行取得829萬元賠償，請求賠償金額應為扣除這兩筆金額，故判處張女須賠償郵政公司1億4344萬多元。

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