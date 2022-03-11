買土地實價登錄大灌水 公司負責人和地主吃官司

土地交易實價登記灌水，高雄高分檢緩起訴2人，1人被地檢聲請簡判。（記者鮑建信攝）

2022/03/11 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市某公司黃姓實際負責人因擴廠需要，向吳姓、伍姓地主購買屏東東港鎮8筆土地，價金近5千萬元，涉嫌申報實價登錄灌水為7833萬元，吳、伍坦承犯行，業經高雄高分檢緩起訴確定，黃則被地檢依偽造文書罪起訴，並聲請簡易處刑。

檢方指出，高雄市某科技公司70餘歲黃姓實際負責人，因營運蒸蒸日上，急需購地擴廠，並於2016年間，向被告吳姓和伍姓2人，購買屏東縣東港鎮東新段6筆土地及新孝段2筆土地。

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同年5月31日，雙方在屏東縣某地政事務所簽約，以4995萬達成交易後，黃為提高貸款額度，以獲取實質上免自備款及日後減少房地合一稅額之利益，徵得吳、伍同意後，把合約價金提高為8328萬元（分成權利範圍10分之1契約書總價495萬及權利範圍10分之9契約書總價7833萬元）。

隔月21日，吳將其中權利範圍10分之9契約書總價7833萬元，涉嫌向內政部地政司申報實價登記。案經調查局南機站查獲移送法辦。

由於吳、伍認罪，又無前科，高雄地檢署予以緩起訴1年，各支付國庫5萬元，並經高雄高分院報備核定﹔黃姓負責人則被檢方聲請簡易處刑，由高雄地院審理中。

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