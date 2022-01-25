林秉樞2300萬存款單全靠「P圖」 國安法、洗錢均不起訴

林秉樞庭訊時喊冤，供稱他從未以國安人員自居，檢方考量他的實際存款僅不到300萬元，而2300萬元存款單則是變造，因此依偽造文書罪將他起訴，國安法及洗錢等罪則予以不起訴。 （資料照）

2022/01/25 21:40

〔記者錢利忠／台北報導〕新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，查出林秉樞在外自稱國安人員，還誆稱帳戶內有2300萬元，林秉樞因此被告發違反國家安全法、僭行公務員職權及洗錢防制法等罪；不過，林秉樞庭訊時喊冤，供稱他從未以國安人員自居，檢方考量他的實際存款僅不到300萬元，而2300萬元存款單則是變造，因此依偽造文書罪將他起訴，國安法及洗錢等罪則予以不起訴。

高嘉瑜遭家暴一案爆發後，林秉樞被爆料，帳戶內疑似有2300萬元存款，引來台北市市議員徐巧芯等藍營民代向台北地檢署告發，指控林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪及恐嚇等罪。

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徐巧芯告發時指出，有人爆料林秉樞戶頭有2300萬元及買賣藝術品收據，都是林秉樞「P圖」偽造後用來誆騙他人，使得金流流向撲朔迷離，究竟是偽造文書還是真有其事？需由檢調來調查；另外，林秉樞以國安人員的名義在外招搖撞騙，但國安局只發聲明稿回應，既然國安局沒有要提告，就由我們來告發。

北檢接獲告發後，考量偵查事權應統一，將全案移交新北檢調查，結果新北檢查出林秉樞的實際存款僅不到300萬元，且是他父母所給，其他金流來源還包括股票收入及租金收入等，實際上並沒有2300萬元鉅款。

檢方另傳喚林秉樞的2名女助理，2女均證稱林沒對外自稱國安單位人員，經勘查林秉樞的手機，其通訊軟體的對話記錄也查無他替中國敵對勢力發展組織等其他可能涉及違反國安法的不法事證，因此針對林被控洗錢及違反國安法等部分，均予以不起訴。

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