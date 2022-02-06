負責人涉殺人案店面無法經營 女偽造文書接手 判關2月

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2022/02/06 14:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓女子向小吃店分租店面，但因該店游姓老闆涉及殺人案件，遭羈押無法繼續承租店面經營，為了生計，便與吳姓友人盜刻該店店章、私章，將老闆的小吃店讓渡到吳男名下，持續承租才能繼續營業。東窗事發後，劉女被依涉犯偽造文書罪移送法辦。基隆地院近日審結，判處劉女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，原開設小吃店的游姓女老闆，2013年時因涉及殺人案件，遭到羈押，向她分租的劉姓女子，面臨無店可營業的窘境，便與吳姓友人（另案偵辦），持盜刻的店章、游女私章，偽造游女身分，向公會申請讓渡。

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公會顏姓秘書收了5千元後，同意協助幫忙劉女申請，成功將小吃店負責人從游女改成吳男。

法官審理時，劉女承認犯行，並表示當時因為知道游女被羈押，無法對外聯繫，也無法處裡租約問題，為了生計，才會偽造文書。

法官認為，劉女無前科紀錄，目前為臨時工，考量其經濟狀況及教育程度、犯罪動機、目的等情狀，依觸犯偽造文書判處劉女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，並於判決確定後1年內，完成法治教育課程參場次。

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