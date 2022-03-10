阿公「初四」了！獨騎兜風一路向北 離家百里路倒

阿公從雲林一路騎到一百多公里遠外的台中大坑山區。（警方提供）

2022/03/10 20:52

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣一名高齡87歲阿公6日騎車外出兜風，竟一路往北騎到台中市大坑山區，才因體力不支路倒，警方剛好巡經見狀趕緊扶起送醫幸無大礙，這才得知阿公口中的「隨便騎」，竟是從雲林騎到108公里遠外的台中，趕緊通知已通報阿公失蹤的家屬趕來帶回，虛驚一場。

台中市第五分局東山派出所巡佐洪振強、警員葉威廷當天巡經東山路、民興巷口時，突見已經87歲高齡的賴姓阿公

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神情呆滯坐在路邊，旁邊還倒著一台機車需要協助，立即上前詢問姓名資料及發生何事，阿公僅輕描淡寫告訴警方，因無聊隨便騎機車晃，太累了才在路邊休息。

未料警方一查，赫然發現阿公是緊急協尋的失蹤人口，他口中的隨便騎竟然是從住處騎了百餘公里到台中，經了解阿公住雲林，當天早上未告知家人便獨自騎車出門，因有失智症所以才出門就忘了回家的路，一路向北一直騎，直到體力不支倒在路邊被警方發現。

員警擔心阿公身體狀況協助護送就醫，幸好只是身體虛弱並無大礙，家屬同時間也經警方通知趕到表示，阿公平時就喜歡在住家附近騎車兜風，此次早上出門到了中午用餐時間卻仍未返家，家屬才發現事情不對，趕緊向雲林警方通報緊急協尋並四處找人。

結果在通報失蹤4小時後，竟接到台中警方通知在108公里遠外找到人，家屬一顆懸宕的心才得以放下，連忙趕到台中接回也向警方道謝，多虧警方協助才能順利找到人。

分局長林沐弘則嘉許同仁勇於任事、熱心積極，適時伸出援手，主動協助民眾找到迷失家屬，避免憾事發生，也呼籲大眾多注意家中年長者，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，讓熱心民眾或警方快速聯絡家屬。

警方趕緊協助將阿公送醫，幸無大礙。（警方提供）

阿公口中的隨便騎，竟是從雲林騎到108公里遠外的台中。（警方提供）

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