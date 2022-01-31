好消息！7旬阿伯熬過11度低溫 失蹤29小時後金門廢營區獲救

警員擔心失蹤長者失溫，立刻脫下警用防寒衣為長者披上保暖。（讀者提供）

2022/01/31 19:07

首次上稿 18:10

更新時間 19:07

〔記者吳正庭／金門報導〕「找到了！」金門1名年逾7旬的長者，30日獨自外出失聯，幸運躲過1晚低溫侵襲，終於在今天（31日）中午12點15分傳來好消息，在距離住家約5公里1處廢棄營區找到人，能在除夕與家人團圓。

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金門縣警局金湖分局金湖派出所1月30日上午7點30分接獲民眾報案，指家中陳姓長輩於凌晨5點多獨自外出失聯，擔心他身著單薄衣物，無法抵禦寒冬，令家屬憂心不已；家人在地方臉書發文協尋，鄉民紛紛幫忙轉貼，祈盼順利尋回長者。

金湖分局分局長林炎巨據報，除指示分局投入協尋，副分局長蔡志慶也指揮轄屬金湖、金沙所、警備隊、偵查隊，兵分多路，結合消防局、沙灘車協會及熱心里民加入；金湖鎮鎮長陳文顧指派人員投入搜尋，依失蹤者住家方圓3公里，地毯式查找包含樹林、空屋、碉堡等均未果；過程中，一度在30日下午3點，有人看到疑似失蹤者出現於林務所，警方再次燃起希望會同家屬及下新厝里民一鼓作氣，帶隊找到凌晨2點多的金湖派出所所長謝承宏表示，當時氣溫只有攝氏11度，中央氣象局還發布低溫特報，更擔心老人家的安危。

金湖分局根據轄區圖分析出長者可能行走方向及可取暖地點，於早上6點再次會同軍方戰車營、金沙鎮長吳有家、溪湖里長黃建忠、大洋里長吳有泰及大地社區、新前墩社區等及里民，持續往內洋、大地一帶搜尋，終於在12點15分在金沙鎮埔華路狗嶼灣附近1處廢棄營區找到當時躺在草叢中的失蹤長者，消息傳出，令所有參與搜尋人員都鬆了一口氣，員警看見長者衣著單薄，立刻脫下警用防寒衣為長者披上保暖；長者經救護車送往衛福部金門醫院檢查，身體並無大礙，也讓兩天來動員200多人次的搜索任務畫下圓滿句點。

金門縣長楊鎮浯聞訊，趕往金湖分局頒發獎金給參與此次搜尋辛勞的單位和人員。

楊鎮浯說，這幾年縣府社會處、衛生局等相關單位已逐步添購定位手錶、失智手環與QRcode衣物、貼紙與GPS定位系統，請有需要的家屬主動申請，協助長者配戴，以避免類似事件再度發生。

搜救人員發現失蹤的長者，立刻協助以救護車送醫。（金門縣政府提供）

失蹤二十九小時的長者（中背對者）終於在動員二百人次後，在一處廢棄營區找到。（金門縣政府提供）

金門縣長楊鎮浯（前排左五）得知失蹤長者找到了，趕往金湖分局頒發獎金給參與此次搜尋辛勞的單位和人員。（金門縣政府提供）

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