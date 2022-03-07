不放棄希望！8旬老翁左鎮山區走失3天 警消今晚徹夜搜救…

救難人員今晚仍集結，持續搜尋走失的蔡姓老翁。（民眾提供）

2022/03/07 21:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市83歲的蔡姓老翁在左鎮山區迷路已經3天，消防、警察單位及民間救難隊等連日來全力搜尋，碰上大陸冷氣團報到，溫度驟降又下雨，高齡走失者的狀況令人擔心，搜尋行動今晚仍徹夜持續，不放棄任何希望。

台南市消防局第四大隊長蔡國保今晚也到左鎮的前進指揮所，了解搜救狀況，雖然入夜後氣溫更低，寒風冷冽，眾人持續行動，全力找尋蔡姓老翁。

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蔡姓老翁4日晚間從中西區住處騎車外出訪友，深夜以手機向家人指稱自己在左鎮的山林裡迷路，且被野狗追逐而自摔受傷，之後就斷訊，失去蹤影，警義消等單位動員搜救。

連日來，投入行動的人員不斷增加，與時間賽跑，包含空拍機、搜救犬等都到場協助，而慈濟也供應熱食，讓大家更有體力持續尋找老翁。

蔡姓老翁為台電退休人員，新化警方表示，本月4日晚上他騎車出門，深夜都還未回去，家屬著急，家屬以手機與其通話後，趕緊向轄區的第二分局南門派出所報案。

新化警分局接獲通報，會同消防、巡守隊等人員開始搜尋，5日下午2點先在左鎮中正里的牛港嶺聚落產業道路找到老翁機車。

警方發現車身有擦撞痕跡，地面留下安全帽，但未看到老翁的行蹤，救難人員徹夜搜尋中。

救難人員今晚仍集結，持續搜尋走失的蔡姓老翁。（民眾提供）

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