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    8旬翁清晨站路中央淋雨 中警調行走足跡助返家

    老翁清晨站在路中央淋雨，讓民眾與警察都相當吃驚。（記者張瑞楨翻攝）

    老翁清晨站在路中央淋雨，讓民眾與警察都相當吃驚。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/02/24 19:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕近日寒流發威，冷到大家都「皮皮挫」，台中市北區國強街上，一位住戶前天清晨3時許起床開店，見8旬老翁倒在路旁，全身淋雨濕透，他趕緊將老翁扶起來，原以為老翁會自行返家，不料，過了1個多小時，清晨5時左右，仍見老翁在馬路中央淋雨，嚇得趕緊報警，員警見老翁無法言語，將他帶回派出所喝熱茶取暖，再花時間調閱監視器，從老翁行走軌跡，找到他的住處，送他回家時，家人還不知道他跑出去淋雨。

    前天（ 22日）清晨3時許，氣溫最低之際，臺中市政府警第二分局育才派出所警員戴國峯、林柏邨獲報，國強街上有一老翁在路上淋雨，員警到場後發現老翁扶著助行器，不僅沒穿雨衣，且衣著單薄，身體不斷顫抖，擔心他身子承受不了寒凍，戴員趕緊脫下執勤用的防水外套替老翁披在身上，並問老翁「叫什麼名字？」、「住哪裡？」，老翁可能患有失智症，無法言語，只是不停搖頭，還執意繼續往前走，員警只好先以巡邏車將他載回派出所休息，並提供熱茶讓他暖身。

    老翁仍無法回答問題，員警決定調閱沿途監視器，查看他的行走路線，發現原來老翁就住在淋雨處的附近，立即將他送回溫暖的家，老翁女兒聽到員警按門鈴的聲音，開門查看時，驚見高齡83歲的老父親，竟趁著全家都熟睡的時候，一人起床外出遊蕩淋雨，全家都未發現老翁走失，

    老翁的女兒說，父親以前就曾經迷路失蹤過，平時由家人輪流照顧，沒想到這次又自行出門，幸好被員警平安送回家，全家人都非常感謝警方的協助，員警也特別提醒家人要幫老翁戴上愛心手鍊，以防再度走失，能迅速將他送回家。

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