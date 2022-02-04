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    慈父心繫女兒深夜迷途 原來背後有洋蔥

    暖警帶老翁回所查證身分。（警方提供）

    暖警帶老翁回所查證身分。（警方提供）

    2022/02/04 13:10

    〔記者許國楨／台中報導〕兒女是父母心中永遠的寶貝！台中市紀姓老翁年初三深夜外出迷途，還猛敲民眾住家鐵門嚷著要找女兒，警方獲報趕往趕緊帶他回所及查證身分，一番折騰下原來妻女也在尋找他，而他深夜在外遊蕩，竟是要拿錢給女兒替愛孫繳學費，幸好一家平安團圓，老翁妻女不斷感謝警方的協助。

    台中市第二分局立人派出所當天凌晨12時許接獲民眾報案，稱一名陌生老翁一直在門外敲門、按電鈴，懷疑是迷失老人報警協助，員警周錦賢、施宗樺到場時老翁仍持續敲著該戶人家鐵門立即勸阻，但他身上未攜帶任何證件或可供辨識的資訊，只喃喃自語說著要「找女兒」、「住在惠X中學」。

    但該中學距離報案位置有段距離，眼看天氣寒冷，員警趕緊帶他回所及查證身分，並耐心與他聊天幫助回憶身分與年籍資料，經過一番努力，他總算想起自己名字與生日，透過警政系統查詢後確認為74歲的紀姓老翁，趕緊聯繫其妻子，才得知其妻女正好也在該分局的永興派出所準備報案。

    妻女得知警方找到人的好消息，終於放下心中大石，直說大過年的幸好有警察，否則深夜寒霜，萬一發生意外，後果不堪設想，而在等待家人過程中，老翁一直念念不忘向警方表示，要拿錢給年初二回家團圓的女兒讓她為孫子繳交學費，所以出門要去找女兒。

    後來家人前來派出所接回老翁時，才發現他嘴裡唸著的惠X中學，其實是他寶貝女兒的名字，雖然年紀大又有失智現象，但是天下父母心，愛女愛孫心切的父愛在闔家團圓的日子更令人動容。

    分局長陳家銘表示，加強春節期間安全維護工作期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸，落實失蹤人口協尋及為民服務，讓失蹤在外的民眾都能夠安全返家歡度春節假期，也呼籲民眾，家有高齡者，可在其衣服上繡其姓名、電話或配戴名牌、手環等辨識物，身心障礙者亦可向戶籍所在地區公所申請愛心手鍊，以防他日再有走失情形，方便迅速連絡家屬尋回。

    警方通知老翁家人前來帶同回家。（警方提供）

    警方通知老翁家人前來帶同回家。（警方提供）

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