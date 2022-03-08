毒品案4年以上再犯率近半 販毒「大姊大」翻轉人生成更生人典範

法務部長蔡清祥（左）、檢察總長江惠民（右），一同勉勵成功翻轉人生的李凱莉（中）。（記者錢利忠攝）

2022/03/08 11:12

〔記者錢利忠／台北報導〕國內吸毒人口總數近6年以來，已從6萬多人天花板降低至去年的3萬多人，毒品新生人口也降至10年來新低，不過高等檢察署分析，去年被查獲施用各級毒品人數共7萬5487人，依案次還原實際吸毒人數為3萬8536人，再犯率仍高，為勉勵更生人擺脫毒害，法務部也找來昔日販毒入獄的大姊大李凱莉，分享浪子回頭的寶貴經驗。

據高檢署科技偵查資料中心統計，自2016年起至2021年止，各地檢署追蹤曾施用一、二級毒品的偵結案件被告，於半年內再犯施用毒品罪的比率達22.9％、1年內再犯達34.5％、2年內再犯達43.6％、4年以上再犯率甚至趨近一半，高達49.7％，凸顯毒品案戒治難題。

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法務部為勉勵毒品案更生人重啟新生，找來成功擺脫毒害的李凱莉分享人生故事，李凱莉早年與丈夫經營八大行業、參與販毒交易，後來被判刑16年6月入獄，她坐牢期間表現良好，在58歲那年，於2016年12月獲假釋，她出獄後沒再走回頭路，揮別過去的荒唐歲月，改行經營會客菜生意，並提供工作機會給像她一樣曾犯錯的更生人，幫助其賦歸社會，成為毒品案更生人重生的典範。

李凱莉曾獲邀至法務部大秀會客菜廚藝，她當時表示，她在坐牢時，見到自己的母親及獄友的年邁祖母，為使她們能在獄中吃上一餐好料，每次都會準備豐盛的會客菜，從北部舟車勞頓到南部探監，當時她含淚吃著家人送來的會客菜，讓她心中燃起出獄後也要做會客菜的念頭，等到假釋後的第5天即成功創業；她也瀟灑地勸曾做錯事的人：「不對，改就好」。

對於李凱莉成功翻轉人生的故事，法務部長蔡清祥也提到，李凱莉精心做出來的會客菜，傳遞了家人支持的愛，穿越圍牆，讓受刑人感受到社會的溫暖與接納，李凱莉在更生道路上求好、向善，值得所有更生人效法，而透過她的成功案例，也可使更多公益團體及社會資源投入到司法保護工作，期盼社會各界對於改過向善的人，能夠關懷與接納。

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