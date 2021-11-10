嚴肅邢泰釗化身「一日店長」 賣力推銷馨生、更生商家

高檢署檢察長邢泰釗（中）化身一日店長。（記者吳政峰攝）

2021/11/10 23:17

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長邢泰釗以治軍嚴明著稱，身兼犯罪被害人保護協會與更生保護會董事長的他，10日化身「一日店長」，賣力行銷振興五倍券，呼籲大眾多多到馨生人（犯罪被害人）與更生人的店家消費。

國內疫情漸趨緩和，行政院推「振興五倍券」政策，各行各業搶破頭搶食大餅，法務部與高檢署協助也犯保與更保推行「紓困關懷」措施，特別補助商家銷售金額2成與消費者優惠折扣等振興方案，且為擴大宣傳，讓民眾共襄盛舉。

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10日下午4時許，由邢泰釗擔任「一日店長」，「復咖啡」、「艾格諾先生蛋捲」等更生商家，以及「貓本家-寵物友善咖啡館」、「黑糖老薑」、「樸之緣-手工皂」、「斑家木作」、「瀚升杯袋」等馨生商家合作，在法務部舉辦行銷活動，法務部長蔡清祥當場掏出錢包購買。

「從別人的需要，看到我們的責任」蔡清祥表示，法務部在面對武漢肺炎（COVID-19）疫情，從一開始的防疫階段，主動關懷更生人及馨生人做好防疫，並提供必要的防疫物資，確保健康無虞；紓困階段，則動員更保、犯保、榮譽觀護人協進會等三大系統資源，推出司法保護緊急紓困方案，從供給面「紓困採購團」及需求面「抗疫關懷箱」幫助近1萬6000名更生人、馨生人、受保護管束人及其家庭渡過疫情難關。

邢泰釗以一日店長身分向社會大眾介紹、推廣馨生人及更生人商品，犯保協會新北分會主委蔡鴻儒及更保台北分會主委林炳耀也上台表示加碼採購。邢泰釗邀請民眾支持馨生與更生商家，並鼓勵帶動大家拿出振興五倍券，一起「買！買！買!」。

法務部與高檢署10日在法務部一樓舉辦記者會，賣力行銷馨生與更生人商品。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥（中）與高檢署檢察長邢泰釗（右三）合體行銷。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥當場掏錢購買商品。（記者吳政峰攝）

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