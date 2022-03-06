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    首頁　>　社會

    樓梯間堆滿雜物！台市民宅火警6死 房東涉過失致死罪責

    台中市民宅火警死傷慘重之因，是樓梯間全堆滿房東撿拾的回收物。（民眾提供）

    台中市民宅火警死傷慘重之因，是樓梯間全堆滿房東撿拾的回收物。（民眾提供）

    2022/03/06 23:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區興中街7層住宅今天（6日）火警，已知6人死亡、7人受傷，台中市消防局初步調查，該7層樓的樓梯間，全部堆滿房東撿拾回來的資源回收物，房東甚至不出租2樓，將2樓空間全部用來堆置回收雜物，導致火勢一發不可收拾，又影響居民逃生，是這場火警導致重大傷亡的關鍵原因，台中地檢署檢察官已抵達現場，與消防局調查刑事責任，消防局預計將房東依過失致死等罪名法辦。

    消防局派員到醫院，向輕傷的房東詢問案發過程，房東是60多歲至70歲的婦人，她說，她搭乘電梯到2樓（當時尚未停電），電梯一開，就見到猛烈煙火，她退回電梯，之後，被困在電梯（可能斷電導致電梯停止），最後被消防員救出。

    消防局初步研判，起火原因雖不明，但火勢猛烈且居民逃生困難，關鍵就是房東撿拾的回收物，全都堆在樓梯間，整棟樓的樓梯間，全都堆滿，難以通行，甚至連2樓，房東不出租，全用來堆置回收物。

    至於房東說，搭電梯到2樓時，見2樓遍佈煙火，起火點是否位於2樓，這部分尚待釐清，房東於樓梯間堆置回收物的初步發現，中市消防局如調查屬實，將依過失致死等罪名函送房東。

    消防局認為死傷慘重之因，是樓梯間全堆滿房東回收的資源。（記者陳建志攝）

    消防局認為死傷慘重之因，是樓梯間全堆滿房東回收的資源。（記者陳建志攝）

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