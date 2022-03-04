不爽加油站工讀生 他「揪團打棒球」被判刑

近年常有持棒球棍砸車鬥毆事端，「打棒球」、「組球棒隊」或「棒球隊」，已成為聚眾鬥毆的代名詞，圖於本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/04 09:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲陳姓男子，因細故對在加油站打工的李姓學生不滿，去年於臉書po文「揪團打棒球」，還公布李男任職加油站的名稱、地址，以及上班時間，「這位帥哥多招搖、然後看要不要下班約去打棒球、大家交個朋友」，李男見到臉書貼文，嚇得不敢上班，之後辭掉工作，台中地檢署偵查時，陳男認罪，台中地院依以文字煽惑他人犯罪，判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

判決書指出，陳男不知何故，對加油站李姓工讀生不滿，去年5月1日，他於臉書「台七乙幹醮版者」社團發文，「有人要組隊把他揪出來打棒球嗎、目前20個人、有人要一起嗎、大家晚上出來認識一下、打棒球而已」，他還宣稱要到李男住處附近泡茶聊天，「想紅讓你紅、幫高調」，另外，他還公布李男打工時間與加油站名稱，「想朝聖這位帥哥，可以過去認識一下，這位帥哥多招搖、然後看要不要下班約去打棒球、大家交個朋友」。

請繼續往下閱讀...

李男見到上述留言，因心生畏懼，擔心被「球棒隊」危害安全，不敢上班，曠職2天後離職，台中地檢署偵查時，陳男坦承留言，但他矢口否認犯行，辯稱他只是想約李男運動打棒球而已，不過，之後他認罪，承認留言是想聚眾教訓李男。

檢方認為他觸犯刑法第305條恐嚇危害安全、同法第153條第1款，以文字公然煽惑他人犯罪，從重依後者起訴，可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金，台中地院則認為陳男已認罪，依起訴罪名，判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法