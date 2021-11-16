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    賓士惡少不滿被閃燈超車 市民高架揮舞球棒意圖截停

    黑色賓士車自右側超車，吳男並自後座拿出球棒揮舞。（記者劉慶侯翻攝自爆料公社）

    黑色賓士車自右側超車，吳男並自後座拿出球棒揮舞。（記者劉慶侯翻攝自爆料公社）

    2021/11/16 08:43

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市也發生賓士惡少因行車糾紛持鋁棒意圖尋釁滋事事件。

    駕駛賓士車的19歲葉姓男子，搭載同齡的吳男，行經市民大道高架路段時，認為後方的周姓男子閃他大燈，竟涉嫌逼車，吳男並持鋁棒揮舞威嚇；周男事後「不想自己也變成台中男大生」，憤而報警。北市中山警分局循線傳喚吳、葉兩嫌到案，依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。

    警方表示，30歲周姓男子13日清晨5時許，自永吉路載友人準備返回新北市，當行經市民大道高架段，前方遇一黑一白的兩輛賓士車，以低於速限慢速行駛，周男原想從快車道超車，不料黑車加速不讓，周男只得向白車閃大燈，沒想到卻引起黑車不滿，對方加速欲截停，所幸周男及時閃過。

    周男表示，雙方車行經過重慶匝道口，他利用三線道從左側超車，黑車仍一路尾隨，還多次嘗試攔停他，當到中華路匝道口時，他從後照鏡看見黑車後座乘客探出頭來，還拿鋁棒作勢攻擊他的轎車，他馬上加速再兩度減速閃避，才能躲過對方攻擊。

    周男表示，由於過程中他有打電話報案，警方不斷跟他確認位置，對方疑似看到他在講電話，最後放棄追逐自行離去。

    他在「爆料公社」上心有餘悸的發文表示，當下他已經做好心理準備，如果真的被對方攔住去路，他應該會開車衝撞，「因為他不想醒來的時候，和台中男大生一樣在加護病房」。

    台北市警中山分局長安東路派出所根據報案，循車號傳喚吳、葉兩人到案說明；警方調查發現，兩嫌都沒有幫派背景或前科素行，在新莊某餐廳工作，至於賓士車則是以每日5千元價格租賃而來。

    警訊中吳嫌供稱，他是不滿周男切進車道時按鳴喇叭又閃大燈，所以他才拿出球棒威嚇。警方訊後將全案依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。（09:07更新）

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