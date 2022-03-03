趁屋主熟睡爬氣窗闖入 偷兒兩度行竊被逮加重竊盜罪起訴

余姓毒蟲缺錢購毒解癮，趁深夜女屋主熟睡時，從屋主住處浴室氣窗爬入行竊，驚醒女屋主，因氣密窗太小，來不及帶走女屋主皮包逃逸。（記者林嘉東攝）

2022/03/03 16:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕余姓毒蟲缺錢購毒解癮，趁深夜屋主熟睡時，或爬窗或持屋主放在屋外備份鑰匙，兩度摸黑闖被害人家中搜刮財物。基隆地檢署今日偵結依加重竊盜罪嫌將余起訴。

起訴書指出，染有毒癮的余姓男子，常趁被害人熟睡後，摸黑闖入民宅行竊。去年9月某日凌晨4時許，余男發現仁愛區一處民宅浴室氣密窗未緊閉，余男從氣密窗爬進屋內後，先把門姓女屋主內有10萬元現金的包包揹在肩上，再躡手躡腳拿門女的潘姓同居人，口袋內有1萬2000元現金的長褲，正準備離去時吵醒門女，門女見狀驚叫：「有小偷」，睡在門女身旁的潘男被吵醒後，起身要追竊賊。

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余男連忙從闖入的氣密窗逃跑，因氣密窗過小，只好將門女的包包、與潘男的褲子棄置現場，從氣密窗鑽出，倉皇逃跑，行竊失風，未能得逞。

同月某日凌晨0時許，余男發現蕭姓住戶把大門鑰匙放在門外隱密處，再次趁屋主入睡後拿屋外鑰匙闖入屋內，偷走屋主內有1萬9000元現金的斜背包、桌上400元現金與一包市價約100元的香菸。

案經警方獲報調閱路口監視器，追出余男所為；余男到案後也坦承犯行。檢方認定，余男涉犯無故侵入住宅竊取財物罪2次，今天將他提起公訴。

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余姓毒蟲缺錢購毒解癮，趁深夜女屋主熟睡時，從屋主住處浴室氣窗爬入行竊，驚醒女屋主，因氣密窗太小，來不及帶走女屋主皮包逃逸。（記者林嘉東攝）

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