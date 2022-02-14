婦人連偷品牌拖把 因這隻「小黑」露餡落網

汪姓婦人涉牽一隻小黑狗竊取他人品牌拖牌。（圖由民眾提供）

2022/02/14 13:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局海南派出所於日前受理兩位民眾報案稱，其分別放在安南區安富街與義安街住家前的「好O拖」品牌拖把組遭人偷走，報警求助。其中安富街竊案，警方發現1名女竊嫌牽著1隻小黑狗犯案，當天警方在安富街看見1名汪姓女子遛那隻小黑狗，即將汪女繩之以法。

2月10日下午的安富街住家前拖把竊案，經警方調閱監視器、發現竊嫌是1名女子，女賊為躲避警方追緝，以步行方式前往該處，將放置在門口的「好O拖」拖把組偷走，而女竊嫌行竊當時還牽著1隻小黑狗。

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正當警方擴大追查女賊身分時，海南派出所巡邏員警於當（10）日在安南區安富街上看到1名女子牽著黑狗在路上行走，仔細查看那隻狗就是女竊嫌行竊時所牽的小黑狗，即上前盤查。涉嫌偷拖把組的汪姓女子（64歲）見事蹟敗露，坦承犯案並交出所偷拖把組，警方訊後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

無獨有偶，而在2日後，三分局安中派出所也受理民眾報案稱，其放在安南區義安街住家前的「好O拖」拖把組遭竊，經調閱監視器，警方發現同樣是汪女騎機車前往竊取，於2月13日上午10時許通知汪女到案訊問，並於訊後依竊盜罪嫌函辦。

對於汪女為何獨鍾「好O拖」拖把？她並未明確說明，但可以確定的是，她將因為一時的貪小便宜，面臨5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金刑責。

南市警三分局表示，海南派出所與安中派出所能不分案件大小、用心偵辦，進而查獲竊嫌，積極辦案精神值得肯定。另也呼籲民眾對於有價值的財物應妥善保管，以免引起有心人士覬覦；而對於他人的物品，在未取得對方同意下，切勿擅自拿取，以免因一時的貪心，致身陷囹圄。

涉偷品牌拖把的汪姓婦人牽一隻小黑狗上街被警方發現盤查。（圖由民眾提供）

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