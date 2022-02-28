獨家》殘忍！惡男把5月男嬰重摔地板破頭 致終身發展遲緩

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/02/28 23:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕怎麼下得了手！21歲的新竹市男子方家豪，在與朱姓女友同居期間，於朱女外出工作時，照顧朱女與前男友所生的5個月大男嬰，方男卻以男嬰哭鬧不休讓他情緒失控為藉口，多次痛毆男嬰眼部與身體，甚至從高處將男嬰重摔到床上，最殘忍的是將男嬰從175公分高處直接摔到磁磚地板上，導致男嬰顱骨骨折腦出血，雖送醫救回一命，但終身將有運動功能發展遲緩、右側肢體機能減損的重大難治重傷害，新竹地院依妨害幼童發育致重傷害罪，將方男判刑8年10月。

判決書指出，21歲的方家豪2020年7月起在新竹市與朱姓女友同居，5個月後朱女產下與前男友所生的朱姓男嬰。去年5月朱女找到工作後，就委託方男在她外出工作期間，代為照顧男嬰。

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沒想到方男因照顧男嬰時，男嬰哭鬧不休而情緒失控，從去年5月10日到7月8日被發現的2個月期間，多次猛力毆打男嬰頭部、軀幹、四肢大約20次，其中去年6月17日凌晨1點多以拳頭猛力毆打男嬰左眼5次，造成男嬰左眼大片瘀青。去年6月25到30日間，將男嬰從高處重摔到床上數次，導致男嬰頭部等處遭受重擊。

去年7月5日，方男將男嬰從約175公分高處，摔到地上，男嬰頭部直接撞擊磁磚地面，頭部等多處遭受重擊。在此期間，方家豪均未將男嬰送醫，而是持續施予凌虐。

直到去年7月8日早上8點，男嬰活動力下降，朱女工作下班回家時發現有異，立即送往台大新竹分院急救，醫師發現男嬰有嚴重腦部外傷與腦出血，包括顱骨骨折、硬腦膜下出血、腦水腫，此外全身多處瘀青，慘不忍睹，傷勢原本不樂觀，一度可能喪命，經醫師全力搶救且發覺有異，報警偵辦，方男長期虐童暴行才曝光。

男嬰在加護病房與死神搏鬥1個月後出院，但仍有右側肢體無力、瞳孔不等大、肌張力高等腦傷後遺症，醫師診斷今後將有運動功能發展遲緩、右側肢體機能減損，屬於重大難治之重傷害。

法官調查，方男曾傳「他又在亂叫了！」「他今天有點安靜耶，我還去看他是不是死了，結果只是睡死！」「他剛剛一直叫，我請他吃粗飽，就不叫了！」「剛剛被我教訓一頓」「他的眼睛很慘，下手太重了！」「他不知道怎麼翻，翻一翻直接落地，我看他嘴巴附近還有血！」的訊息給朱女，坦承每次傷害男嬰後，都不理睬朱女，朱女說要將孩子送醫，他都會阻止。

不僅如此，檢警調查發現，朱女將孩子受傷的拍照存證，也被方男要求刪除。訪查附近鄰居時，鄰居表示夜間有聽聞嬰兒淒厲的哭聲。

合議庭審酌方男對年僅5個月大，全無反抗能力的嬰兒施以殘忍凌虐手段，對嬰孩造成身體及心理莫大痛苦，最後依妨害幼童發育致重傷害罪，判刑8年10月。

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