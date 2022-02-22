台中虐嬰案擴大！盧秀燕再致歉 坦言調查未盡詳實、不夠周延

台中虐嬰案擴大，盧秀燕再致歉，指「當初調查確未盡詳實、不夠周延」。（記者蘇孟娟攝）

2022/02/22 10:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局昨日下午公布華興托嬰中心虐嬰案，疑遭虐幼兒增為5人，且疑有不當對待行為的托育員增為3人，風暴擴大下，引發嘩然，台中市社會局長、副局長等多名主管昨已自請處分，台中市長盧秀燕今在市政會議中再對此案道歉，她說，上週發生的舊案經再次審視後竟是「集體受虐」，對此事感到非常痛心；她說，審視社會局當初處理過程中確有疏忽，「調查未盡詳實、不夠周延」，市府應對監督不夠嚴謹道歉。

盧秀燕說，這起事件「是個案的疏忽」，但即使是個案也不應該發生，要求社會局相關同仁未來應更提高標準加重裁罰，並更周延調查跟監督，以保護每個孩子；對於昨日社會局長等自請處分如何處理，盧秀燕未特別回應。

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台中市上週有家長出面控訴去年發生的托嬰中心虐嬰案受害幼兒不只一人，盧秀燕上週也率社會局等相關局處首長道歉，昨日再傳虐嬰受害人數擴大到5人，引起嘩然，盧秀燕今早在市政會議中針對虐嬰擴大案一事再指出，對該事件感到非常痛心；她說，上週致歉後也有不少人認為發生虐嬰事件的是私立托嬰中心，她為何要道歉，但她致歉主因是經審視此案後，社會局當初處理過程確有疏忽，尤其家長很早就提出控訴，社會局的處理同仁雖對主要施虐者及托嬰中心進行處分，但還不夠周延。

經再次審視後，不只日前已被取消幼托人員資格的托育員虐嬰，其他托嬰人員竟坐視不管，也已嚴重違反兒少法，坐視不管也一樣應一併處分、處理，尤其不只一名兒童受害，還有其他兒童也受害，「是集體受害情形」。

盧秀燕說，當初調查未盡詳實、不夠周延，市府監督不夠嚴謹，因此她要道歉；已要求未來社會局相關同仁更提高標準加重裁罰，並以更周延的調查跟監督，第一時間就應把事實還原，還給家長公道，更保護每個孩子。

盧秀燕另指出，她也相信絕大多數台中市幼托業者都是盡心、有愛心的提供服務，也相信絕大多數社會局同仁都是盡心盡力，這起事件「是個案的疏忽」，但即使是個案也不應該發生。

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