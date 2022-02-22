中市托嬰中心虐嬰案 又查出3娃受害

中市南屯華興托嬰中心虐嬰案擴大，台中市社會局又查出另有三名幼兒疑遭不當對待。 （資料照）

2022/02/22 05:30

受虐幼兒達5人 社會局長彭懷真等官員自請處分 家長︰受虐有8人 勿匆促結案

〔記者陳建志、歐素美、許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯華興托嬰中心虐嬰案擴大，台中市社會局全面檢視監視器畫面，發現除了原本的張姓女嬰及劉姓男嬰遭虐案，又查出另有三名幼兒疑遭不當對待，涉案的林姓和簡姓二名托育人員，依違反兒童及少年福利與權益保障法進行調查，全案去年爆發至今，共有五名嬰兒遭虐；但有家長表示，監視器看到受虐嬰兒共有八人，要求社會局不要匆促結案，否則要串聯家長再開記者會。

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華興托嬰中心去年二月爆出張姓女嬰遭施虐，社會局同年二月十七日獲通報，調監視器發現，托育人員黃昀恩把女嬰關進儲藏室施虐，依兒童及少年福利與權益保障法裁罰六萬元、公告姓名與十年內不得擔任兒少福利機構之工作人員。另外，托嬰中心裁罰六萬元、要求限期改善並終止契約，而當時社會局只調十天的錄影帶。

今年二月十八日，張姓女嬰的家長與另名遭虐的劉姓男嬰家長，共同控訴華興托嬰中心是集體虐嬰，受害不止一位，並公布受虐錄影帶。

社會局全面展開調查，張嬰已調查完畢，劉嬰則在二月八日收到通報進行調查，透過監視器發現，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待三名幼兒，社會局已主動調查。

社會局表示，其中一名涉案托育人員，仍在其他托嬰中心工作，立即通知該單位，暫停該名人員托育工作。

社會局︰調查過程確有疏失

社會局表示，當初只針對單一事件調查，沒全面檢視查扣十天的監視器畫面，以致於未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員，調查過程和機構管理部分確有疏失。

對此，社會局提出懲處名單，包括社會局局長彭懷真、副局長陳仲良、家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹及時任兒少福利科科長王麗馨，因未善盡督導之責自請處分，屆時懲處報告併同調查檢討報告，由市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分。

針對華興托嬰中心虐嬰案不止兩件，市長盧秀燕昨上午出席大里動土典禮，對媒體詢問沒有正面回應，立法院副院長蔡其昌則痛批，經過一年後才看到最終報告，而受到虐待的孩子居然從二名增加變五名，施暴的托育人員從一位又增加成三位，「這實在太離譜了」，盧市長與社會局的螺絲真的鬆了！

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