連刀柄都插進胸內 基隆工人工寮猛捅工友3刀致死判關15年

洪男殺死同事被警方帶回偵訊。（資料照，記者翻攝）

2022/02/27 10:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名洪姓臨時工去年9月1日酒後，因與顏姓同事發生口角，返回工寮後仍然怒氣未消，竟跑到超商購買水果刀，猛捅顏男3刀致死。其中一刀差點穿透胸膛，連刀柄都被插進體內。基隆地院近日審結，認定洪男觸犯殺人罪，判處有期徒刑15年，全案仍可上訴。

檢警調查，洪姓臨時工與顏姓死者都是在人力派遣公司上班，案發當時正被派往基隆市立文化中心工地工作；平常都一起住在公司提供的宿舍內，但兩人經常發生口角衝突，鬧得不愉快。

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案發當天，洪男與顏男又發生口角衝突，酒後回到宿舍餘怒未消，便到超商購買全新的水果刀（刀刃9公分、刀柄約11公分）準備與顏男理論，返程時卻發現，顏男正在公司一樓與人閒聊，直接持刀猛捅他三刀，見顏男倒地才棄刀逃逸。

救護人員抵達時，顏男已無生命跡象，初步檢測左、右肩胛骨各有一處刀傷，另一刀則位於左背部，大量出血，顏男被送往醫院搶救，因大量失血休克身亡。

洪男被捕到案後，宣稱是因為對方說要找人教訓自己，害怕之下才會酒後失手，誤殺對方，而洪男辯護人也指出，3刀的位置並非刻意攻擊人體要害，若有殺人犯意，應往動脈等處襲擊。

法官調查後認為，洪男購買水果刀時還能與店員平穩對話，犯後還能拍照傳給家人查看，對話間顯示並未受到酒精影響。另死者背後的傷勢，僅差0.6公分就貫穿胸膛，刀傷深度約達14公分，而水果刀刃僅9公分，可見洪男用力捅殺顏男力道猛烈，連刀柄都進到體內；此外，顏男的主動脈遭到割破，流出超過1600毫升血液，失血過多休克身亡。

法官認定，洪男觸犯殺人罪，考量他情緒管控不佳、家境清寒，且與家屬達成和解，判處有期徒刑15年。

基隆地院近日審結，認定洪男觸犯殺人罪，判處有期徒刑15年，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

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