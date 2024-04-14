選民主動索賄「一票三千就好」 代價12萬

賴姓男子去年透過TikTok平台，留言要求山地原住民立委參選人林世偉交付3千元，被新竹地院判處有期徒刑4月。（林世偉提供）

2024/04/14 18:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第11屆山地原住民立法委員選舉期間，24歲賴姓男子透過TikTok平台，留言要求山地原住民立委參選人林世偉交付3千元，表明將投票給林世偉，還要幫他買2萬張選票，遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂；新竹地方法院依妨害投票罪，處賴男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，褫奪公權1年。

判決書指出，賴男在去年11月24日晚間７點27分許，在其新竹縣尖石鄉居所內，以手機連接網際網路登入TikTok平台，以暱稱帳號，接續在林世偉抖音貼文下方留言：「現在很現實你沒拿錢出來你就沒票知道嗎？」、「一票三千就好」、「你在賣炸物那裡等我...我去跟你拿錢我來幫你買票...一票三千...兩萬票給你」等語，要求林世偉交付其每張選票3000元賄賂，並表明投票予林世偉，惟遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂。

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經新竹縣政府警察局橫山分局接獲林世偉檢舉，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦而循線查獲。

法官認為，賴男在網路公開要求候選人賄款，足以影響選舉風氣，誠屬不該；審酌賴男在偵查及法院審理中均坦承犯行，國中肄業的智識程度、無業、家境勉持的家庭經濟狀況等，最終依妨害投票罪處賴男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，褫奪公權1年。

賴姓男子去年透過TikTok平台，留言要求山地原住民立委參選人林世偉交付3千元，被新竹地院判處有期徒刑4月。（林世偉提供）

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