為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    死不見屍？阮哲夫被控殺阿嬤判無罪 理由看這裡....

    法官認為阮哲夫（圖中）對阿嬤失蹤的說法不一，不盡符合事實，或違反常情，卻仍不能認定他殺害阿嬤。（記者張瑞楨翻攝）

    法官認為阮哲夫（圖中）對阿嬤失蹤的說法不一，不盡符合事實，或違反常情，卻仍不能認定他殺害阿嬤。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/02/24 13:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕涉入15年前國立中正大學哲學系的劉姓女學生失蹤案的男子阮哲夫，去年另案被台中地檢署依殺害直系尊親屬罪起訴，中檢指控，7年前涉嫌殺害阿嬤，再鯨吞阿嬤400多萬元存款與保險金，今天被台中地方法院判決無罪，主要的理由是阿嬤骨骸沒有找到，阮男住處也沒有血跡等反應。

    判決指出，「除了可以認定被害人（阿嬤）已經失蹤外，並無可以證明被告阮哲夫，有殺人及遺棄屍體的時間、地點、犯罪方法、手段及結果」，也就是阿嬤「死不見屍」，只能證明失蹤，不能證明阮男殺阿嬤。

    台中地方法院還強調，阮哲夫對於阿嬤失蹤（被殺害）的答辯，說法不一，或是辯詞不盡符合事實，或違反常情，但阮男不論如何辯解，都只能證明阿嬤行蹤不明，台中地檢署起訴的證據，阮男殺害阿嬤的時間、手法，全都不明，也沒有找到阿嬤骨骸遺體，全都「不詳」、「遺體（骨骸）至今下落不明」。

    至於阮男測謊時，顯示他知道阿嬤是窒息死亡，不過，法官也認為，在其他沒有可證明他殺害阿嬤，犯下殺人及遺棄屍體等罪的積極證據，不能用測謊鑑定結果，認定阮哲夫殺人，雖然阮哲夫辯解可疑或供述不一，也不足認定他殺阿嬤或遺棄屍體犯行，「本案此部分仍有合理懷疑存在，尚未達到有罪判決之確定心證，被告阮哲夫此部分犯罪尚屬不能證明，自應為被告阮哲夫無罪之諭知」。

    上述殺阿嬤部分，台中地方法院今天判決阮男無罪，至於阮姓女大學生失蹤一案，目前仍是懸案，檢警並未破案，也不在這次審判範圍內，至於阮男盜領阿嬤存款與保險金，這部分他承認，台中地院依偽造文書與詐欺罪判刑3年6月。

    就讀國立中正大學的劉姓女學生，15年前（2007年）離奇失蹤，當時有一同班男友阮哲夫（現36歲），事隔8年後，阮男的阿嬤也於2015年離奇失蹤，彰化警方去年接到線報，發現兩起失蹤案，都與阮哲夫有關連，報請中檢檢察官指揮偵辦。

    警方去年5月搜索阮男住處，沒查到女學生相關案情，也沒有找到阿嬤遺體，卻在阮男阿公的骨灰罈內，找到阿嬤的假牙，天花板找到阿嬤證件，中檢認為阿嬤遺體已被阮男「湮滅殆盡」，去年9月依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阮哲夫另涉女大學生失蹤案 女大生嬤痛哭：他怎麼可能無罪
    2022/02/24 12:54

    阮哲夫另涉女大學生失蹤案 女大生嬤痛哭：他怎麼可能無罪
    涉女大學生失蹤案 阮哲夫被控殺害阿嬤判無罪
    2022/02/24 10:00

    涉女大學生失蹤案 阮哲夫被控殺害阿嬤判無罪

    換房子 也換生活 昭揚天鋭越換越好
    友人酒醉亂踹包廂門 他挺身助陣挨2刀斃命
    2022/02/19 23:50

    友人酒醉亂踹包廂門 他挺身助陣挨2刀斃命
    蕭姓軍人殺子後輕生 仍在加護病房觀察
    2022/02/14 18:57

    蕭姓軍人殺子後輕生 仍在加護病房觀察

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    新北通訊行老闆遭活活打死 前店長等4嫌收押
    2022/02/13 19:11

    新北通訊行老闆遭活活打死 前店長等4嫌收押
    職業士兵殺2幼子！ 長子疑割喉亡 次子恐悶死
    2022/02/13 17:37

    職業士兵殺2幼子！ 長子疑割喉亡 次子恐悶死
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播