死不見屍？阮哲夫被控殺阿嬤判無罪 理由看這裡....

法官認為阮哲夫（圖中）對阿嬤失蹤的說法不一，不盡符合事實，或違反常情，卻仍不能認定他殺害阿嬤。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/24 13:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉入15年前國立中正大學哲學系的劉姓女學生失蹤案的男子阮哲夫，去年另案被台中地檢署依殺害直系尊親屬罪起訴，中檢指控，7年前涉嫌殺害阿嬤，再鯨吞阿嬤400多萬元存款與保險金，今天被台中地方法院判決無罪，主要的理由是阿嬤骨骸沒有找到，阮男住處也沒有血跡等反應。

判決指出，「除了可以認定被害人（阿嬤）已經失蹤外，並無可以證明被告阮哲夫，有殺人及遺棄屍體的時間、地點、犯罪方法、手段及結果」，也就是阿嬤「死不見屍」，只能證明失蹤，不能證明阮男殺阿嬤。

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台中地方法院還強調，阮哲夫對於阿嬤失蹤（被殺害）的答辯，說法不一，或是辯詞不盡符合事實，或違反常情，但阮男不論如何辯解，都只能證明阿嬤行蹤不明，台中地檢署起訴的證據，阮男殺害阿嬤的時間、手法，全都不明，也沒有找到阿嬤骨骸遺體，全都「不詳」、「遺體（骨骸）至今下落不明」。

至於阮男測謊時，顯示他知道阿嬤是窒息死亡，不過，法官也認為，在其他沒有可證明他殺害阿嬤，犯下殺人及遺棄屍體等罪的積極證據，不能用測謊鑑定結果，認定阮哲夫殺人，雖然阮哲夫辯解可疑或供述不一，也不足認定他殺阿嬤或遺棄屍體犯行，「本案此部分仍有合理懷疑存在，尚未達到有罪判決之確定心證，被告阮哲夫此部分犯罪尚屬不能證明，自應為被告阮哲夫無罪之諭知」。

上述殺阿嬤部分，台中地方法院今天判決阮男無罪，至於阮姓女大學生失蹤一案，目前仍是懸案，檢警並未破案，也不在這次審判範圍內，至於阮男盜領阿嬤存款與保險金，這部分他承認，台中地院依偽造文書與詐欺罪判刑3年6月。

就讀國立中正大學的劉姓女學生，15年前（2007年）離奇失蹤，當時有一同班男友阮哲夫（現36歲），事隔8年後，阮男的阿嬤也於2015年離奇失蹤，彰化警方去年接到線報，發現兩起失蹤案，都與阮哲夫有關連，報請中檢檢察官指揮偵辦。

警方去年5月搜索阮男住處，沒查到女學生相關案情，也沒有找到阿嬤遺體，卻在阮男阿公的骨灰罈內，找到阿嬤的假牙，天花板找到阿嬤證件，中檢認為阿嬤遺體已被阮男「湮滅殆盡」，去年9月依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

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