職業士兵殺2幼子！ 長子疑割喉亡 次子恐悶死

劉女（右）案發後，於丈夫蕭男臉書中留言，「今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」但隨後又刪除這篇回應文。（資料照，歐素美攝）

2022/02/13 17:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天（13日）凌晨發生蕭姓空軍上等兵（職業軍人）涉嫌殺害2名幼子的人倫悲劇，台中地檢署下午初步相驗，床旁遺留一把沾血的菜刀，3歲長子頸部有刀傷，1歲半次子身上無明顯外傷，可能是被棉被或枕頭等物品窒息悶死，檢方將於下週二（15日、元宵節）解剖釐清死因。

這起人倫悲劇，是25歲的蕭姓空軍上等兵，與妻子婚姻生變，妻子有意離婚，蕭男 「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了」，今天凌晨殺害兩名年幼兒子後，於住處4樓墜樓，蕭男至今天下午為止，仍在醫院內搶救，但狀況不好，是否放棄急救，還需要其妻劉女的同意。

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台中地檢署今天下午初步相驗，兩幼子死因不同，長子頸部刀傷，疑似行兇的沾血菜刀棄置床旁，次子則無傷勢，兩名幼子今天上午在住處被台中市消防局消防員發現時已氣絕，身上還出現屍斑，顯示可能已死亡一段時間；中檢襄閱主任檢察官卓俊忠說，長子頸部刀傷是否為致命傷，以及身上無明顯傷勢的次子，死因為何？下週二將解剖釐清。

此案源於在空軍第三聯隊（台中清泉崗空軍基地）擔任上等兵，負責後勤車輛維修的蕭男，近期與劉姓妻子婚姻生變，蕭男於臉書留言，夫妻爭執重點，是他懷疑妻子外遇，以及「偷偷去應徵陪酒小姐」，「求妳不要在半夜跟朋友出門了，妳卻跟我說妳們之間沒幹嘛別擔心，可是當下看到妳的定位是一路直直的往男生的家裏去，一待就是整個晚上，我真的內心承受不住」，他最後的留言是，「我真的好愛妳們...」，「對不起，我愛妳」！

劉女則於案發後，在丈夫蕭男上述臉書貼文中，回應「截圖只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」，但隨後又刪除這篇回應文。

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