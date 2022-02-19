友人酒醉亂踹包廂門 他挺身助陣挨2刀斃命

命案發生後，警方前往現場蒐證。（資料照，記者蔡彰盛攝）

2022/02/19 23:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在KTV唱歌的劉姓男子疑因酒醉四處踹門，遭其他包廂男子追打，為他助陣的陳男於混亂中遭21歲的吳宗豪與詹姓少年各刺1刀，送醫不治，新竹地院依共同犯傷害致人於死罪，將吳男判刑10年，另詹姓少年部分則另由新竹地院少年法庭審理中。

判決書指出，21歲的吳宗豪與17歲詹姓少年在去年4月1日清晨，在竹市經國路「笑傲江湖KTV」3樓312包廂內喝酒，喝到早上8點多，因不滿酒醉的劉男踹包廂門，二人各持1把彈簧刀走出包廂欲找劉男理論，當時劉男因四處踹門，已在包廂外走廊與318包廂多人發生口角，劉男見人單力薄，隨即返回313包廂找來陳男助陣。

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吳男與詹姓少年在包廂外走廊質問劉男及陳男為何踹門，雙方一言不合發生肢體衝突，陳男將詹姓少年壓制在地，吳男在旁見狀，持彈簧刀自後方朝陳男左肩胛部猛力刺入1刀。

陳男遭刺後隨即起身追趕吳男、詹姓少年，再度發生肢體衝突後，吳男經由3樓逃生梯跑到地下停車場，再由停車場逃離笑傲江湖KTV，而詹姓少年於3樓大廳接近樓梯口處，為躲避陳男追趕，持彈簧刀自陳男身前腰部刺入1刀後，即往1樓逃走。詹姓少年所涉傷害致死部分，另由新竹地院少年法庭審理中。

陳男接連遭刺終體力不支倒地，經送新竹國軍醫院救治後，發現因吳男所持刀刃刺進左肺上葉，刺入左後縱膈腔，刺穿主動脈弓造成大量出血及氣血胸不治死亡。事後吳男向警方坦承犯行而自首並自願接受裁判。

法官審酌吳男僅因細故即夥同少年與陳姓被害人發生肢體衝突，並持尖銳彈簧刀自被害人後方刺入1刀，刺入深度約8公分左右，足見力道之猛，且致被害人大量出血、氣血胸而死，造成家屬天人永隔之悲痛，犯罪手段兇殘，所生危害甚重，危害社會治安甚鉅，迄今未與被害人家屬達成和解獲取諒解並賠償損害，最後依成年人與少年共同犯傷害致人於死罪判刑10年。

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