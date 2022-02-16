宜蘭市行刑式槍決犯自首 檢「勿減輕其刑」殺人罪起訴

劉姓犯嫌。（記者蔡昀容翻攝）

2022/02/16 10:34

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕去年10月19日凌晨2時多，宜蘭市發生槍擊案。當時23歲的劉姓男子，被22歲羅姓男子放話圍剿，家人也屢遭羅男砸車、砸店，因此萌生殺意，開車撞羅男車輛，並持槍行刑式槍決羅男，事後向警方自首。宜蘭地檢署偵查終結，以殺人等罪嫌起訴劉男，認為其惡性重大，請求法院從重量刑，勿依自首規定給予被告減輕其刑。

宜檢表示，檢察官黃明正調查，劉男與羅男素有怨隙且有債務糾葛，羅男屢對劉男家人砸車、砸店，又放話欲圍剿羅男，羅男因此萌生殺意，10月19日凌晨駕車尾隨男駕駛車輛，製造假車禍誘使羅男下車察看時，持槍朝羅男射擊，羅男中彈慌忙上車，劉男又在駕駛座旁持槍抵住羅男頭部射擊，並近距離朝副駕駛座上的吳男上半身槍擊，造成羅男送醫不治及吳男左手受傷之結果。

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案發後，劉男於同日凌晨2時6分左右，執槍彈前往宜蘭警分局自首，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，今以被告涉犯刑法殺人、殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

檢察官認為，劉男行兇後雖即至警局自首，但審酌其行兇手段、兇器種類、被害人傷勢部位及嚴重程度、未將被害人送醫、未曾對被害人家屬表達任何歉意等情狀，其自首動機應非出於真誠悔悟，是因無法躲過法律制裁不得不自首或僅為預邀刑之寬典，建請法院勿依自首規定給予被告減輕其刑。

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