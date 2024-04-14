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誤認債主找上門…...男駕車逃竄撞傷騎士 肇事逃逸判4月

基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯肇事逃逸罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯肇事逃逸罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。（記者吳昇儒攝）

2024/04/14 18:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓男子2020年7月28日駕車臨停於中山區時，突然發現一輛轎車往自己的方向駛來，誤以為遇到債主，撞傷對方車輛後逃逸。過程中，卻又撞上葉姓騎士的機車，導致騎士受傷，但蔡男卻未下車查看，直接逃逸。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯肇事逃逸罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

檢警調查，蔡男誤以為債主找上門，不只誤撞了陌生人的車輛，導致其保險桿及引擎蓋受損，更在逃逸時路過西定路、復興路口時追撞葉姓騎士的機車，導致騎士左側膝部擦挫傷、左側踝部挫傷、右側手肘擦挫傷、左後背部挫傷等傷害，卻未給予救護或其他必要之措施，直接逃逸。

檢察官偵訊時，認定蔡男涉犯過失傷害、毀損及肇事逃逸等罪，依法將他提起公訴。

法院審理時，蔡男涉犯毀損、過失傷害罪嫌部分，以與告訴人達成和解，對方以撤回告訴，將另行偵結。

法官考量蔡男是為了躲避債主，一時思慮欠周，才會急於逃逸，且於審理期間以和告訴人達成和解並賠償損失，經告訴人撤回告訴而不追究，顯然蔡男犯錯後，力圖彌補過錯，若科以最低度刑有期徒刑6月，猶嫌過重，故依刑法第59條規定予以酌減其刑，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

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