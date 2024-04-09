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莽男毒駕撞6車還肇逃 二審改重判5年

彰化吳姓男子吸毒後駕車亂飆肇事，造成6人受傷送醫，台中高分院認為一審判決過輕，改重判5年。（記者陳建志攝）

彰化吳姓男子吸毒後駕車亂飆肇事，造成6人受傷送醫，台中高分院認為一審判決過輕，改重判5年。（記者陳建志攝）

2024/04/09 18:13

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣吳姓男子，自稱和朋友因金錢吵架心情不好，去年吸毒後駕車狂飆，先後撞上2輛自小客車、4輛機車，造成4名騎士和2名乘客受傷，其中張姓女騎士因重傷，左側肢體偏癱需長期復健，張男卻棄車肇逃，彰化地院一審依毒駕致人重傷害、肇事逃逸判處4年徒刑，上訴後台中高分院認為吳男只為宣洩情緒造成多人受傷，原審判決過輕，撤銷改判5年，仍可上訴。

判決指出，吳男2023年3月9日下午在彰化一間汽車旅館，吸食安非他命、K他命後開車上路，行經彰化市金馬路時，先高速擦撞兩輛汽車，接著撞上騎機車載鍾姓兒子的張姓女騎士，造成張女顱內出血、急性呼吸衰竭、右側顱骨缺損等傷害及創傷性腦損傷合併左側肢體偏癱重傷害，兒子則是右手小指及右腳踝擦傷、肛門周圍撕裂傷。

吳男肇事後因施用毒品神智不清，繼續踩油門高速往前行駛，在彰化市金馬路2段與東谷路口，又接連撞上葉姓、柯姓、汪姓3名女騎士，造成3人還有一名乘客，分別出現頭部、下巴、四肢多處擦挫傷送醫，吳男肇事後卻肇逃，最後將車子棄置路旁步行逃離。

彰化地院一審時，吳男對犯行坦承不諱，判處吳男服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人重傷罪，處有期徒刑3年6月。又成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑2年。合併應執行有期徒刑4年。吳男和檢察官均不服提出上訴。

台中高分院審理後認為，吳男與朋友間只因金錢問題吵架、心情不佳，就吸毒後神智不清開車在馬路上亂飆，導致多名騎士和乘客受傷，且肇事後還逃逸，其中張姓女騎士因此重傷，復原之路漫長，原本幸福美滿家庭遭逢巨變，一審吳男僅判決3年6月，稍嫌過輕；另撞傷兒童肇逃，未依兒童及少年福利與權益保障法的規定加重其刑，亦有未當。

台中高分院合議庭撤銷原判決，依服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人重傷罪，處有期徒刑4年。又成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑2年6月。應執行有期徒刑5年，可上訴。

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