貴婦賣靈骨塔位，遇老千拍檔痛失129萬！（記者蔡彰盛攝）

2024/08/11 13:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賣臭豆腐的周姓男子得知郭女有靈骨塔位等待出售，竟騙稱須訂購搭配的骨灰罐，以及節稅等謊言，騙得郭女129萬元，新竹地院依詐欺罪將周男判刑1年2月，犯罪所得沒收。

法官調查，周男去年獲知郭女持有可供出售之靈骨塔塔位暨聯絡資訊，先向郭女佯稱自己可替其媒合買家仲介出售塔位，又以已找到買家為由，邀請郭女出去，自己找友人佯裝為禮儀社王姓買家，二人向郭女誆稱有意收購靈骨塔塔位，惟均應搭配成套之骨灰罐，方願意進行買賣，周男並稱不足部分之骨灰罐，可替郭女訂購4個，自己另向朋友調借其他3個。

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郭女誤信王姓買家確有意購買靈骨塔位，遂拿40萬元給周男，讓他購買可與該靈骨塔塔位成套出售之骨灰罐；事後周男又誆稱，交易總金額已達千萬，為節稅之必要，其應先支付稅金54萬元云云，又訛稱因無法調借配合出售之骨灰罐，須再補足剩餘所需3個骨灰罐，價金共計35萬元，郭女信以為真，乃依指示將89萬元交給周男，然因周男遲未依約履行交易，甚而無法取得聯繫，郭女始驚覺受騙。

法官審酌周男不思以正當方式獲取財物，竟與佯裝為「王姓買家」之共犯，對被害人誆稱買家有意購買靈骨塔位，惟須訂購搭配之骨灰罐云云，或應支付交易之稅金為由，接續施用詐術，藉以訛詐現金，其行為全然漠視他人財產權利，足見法治觀念薄弱，惡性重大，且被害人於本案所受損失甚鉅，周男不僅未賠償任何款項，更始終否認犯行，因此依法重判。

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