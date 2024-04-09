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他疑酒後開iRent撞電線桿卻落跑 警將通知駕駛到案並扣照

iRent共享汽車撞上路燈桿。（記者王冠仁翻攝）

iRent共享汽車撞上路燈桿。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/09 13:51

〔記者王冠仁／台北報導〕一名男子昨天凌晨時刻，駕駛iRent共享汽車行經台北市石牌路一處路口時，車輛突然撞上路旁電線桿，導致車輛迴轉360度，車身嚴重受損；目擊民眾上前關切，駕駛卻趁機落跑，民眾懷疑他酒駕而報警。警方今天表示，目前正透過租賃業者通知駕駛到案，並將依法吊扣其駕照。

北市警北投分局昨天凌晨3時41分接獲報案，民眾聲稱石牌路二段與裕民三路口發生交通事故，有一輛轎車撞上電線桿。警方趕到現場時，發現一輛iRent汽車車身嚴重損毀，車內安全氣囊也爆開，但駕駛卻已落跑不在現場。

目擊民眾告訴警方，駕駛在肇事後，先在車內尋找手機，隨後就棄車落跑，懷疑對方酒駕。

警方進一步調閱監視器畫面，發現當時該輛轎車沿石牌路二段西往東方向行駛外側車道時，一路上就已經搖搖晃晃，最後轎車右前車頭撞擊路邊電線桿肇事。

警方說，幸虧當時路上人車稀少，路旁民眾也沒有被波及，全程無人受傷。但該名駕駛的行徑誇張，且疑似酒駕，現正通知車主及駕駛人到案說明，進一步釐清肇事責任。

北投分局強調，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，「駕車肇事無人傷亡未依規定處置者，處新1千元以上、3千元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1至3個月」，該名駕駛未來將面臨駕照被吊扣的命運。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

駕駛肇事後隨即落跑。（取自臉書爆料公社）

駕駛肇事後隨即落跑。（取自臉書爆料公社）

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