檳榔西施曾火辣胸貼攬客 比基尼直播中疑失控掌摑男童滿臉血

彭女直播中疑情緒失控，涉嫌掌摑男童。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/08/11 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區彭姓檳榔西施為拚業績，前年因僅在胸前貼胸貼，露出豐滿雙峰上網攬客，被認定妨害風化送辦，未料今天又傳出她在直播時，疑情緒失控飆罵並掌摑一名男童，導致男童血流滿面，影片被上傳網路社群後引發熱議，警方對此表示，將通知相關人員到案，進一步釐清案情後究辦。

經查，34歲彭女曾在2022年間，以膠帶貼乳頭、露出雙峰的穿著清涼大膽方式攬客，還將影片上傳網路，台中市第三分局當時主動展開調查，發現原來是林姓業者為了招攬顧客，讓彭女幾乎赤裸上身，又找許姓員工假裝顧客，拍攝交易影片後上傳抖音平台，因此舉已涉嫌違反妨害風化的散布猥褻物品罪，經帶回3人後，依法送辦。

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而今天凌晨又傳出彭女疑在直播時，在檳榔攤內毆打男童，導致男童流鼻血，而這段被上傳到網路社群「社會事新聞影音」的影片顯示，男童當時待在右側門邊，接著穿著比基尼的彭女從左側畫面出現，她不斷逼近男童一連問了6次「叫X小？」還辱罵不雅字眼，同時出手掌摑男童，接著2人消失在畫面中。

隨後男童回到鏡頭前，已是滿臉鼻血，表情痛苦，立即引發網友熱議；第三分局今天對此表示，有關東區某檳榔攤發生疑似吵架糾紛案，該分局東區所於11日零時7分許接獲民眾報案，稱上述地點有小孩哭聲，旋即派遣警力前往查處，惟到達現場時該處鐵門深鎖，且經呼叫均無人回應，未發現所報情事。

經詢問報案人表示，係於FB直播上看到直播主疑似與男童爭吵，故報請警方處理，警方將持續聯繫影片內相關人員，儘速釐清案情，如發現有違反兒少權益等不法情事，定依法究辦。

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男童回到鏡頭前已是滿臉鼻血，表情痛苦。（擷自「社會事新聞影音」）

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