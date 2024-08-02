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幼兒園爆虐童「關黑屋、綁小孩」 教育局：監視畫面全帶回徹查

台中烏日一家幼兒園爆出教保員虐童，6名幼生家長在議員張家銨、江肇國陪同下出面控訴等惡行。（台中市議員張家銨提供）

台中烏日一家幼兒園爆出教保員虐童，6名幼生家長在議員張家銨、江肇國陪同下出面控訴等惡行。（台中市議員張家銨提供）

2024/08/02 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市烏日區爆出幼兒園教師虐童，6名幼生家長今天在議員張家銨、江肇國陪同下，出面控訴老師將孩子關進黑屋、綁小孩手趴地像貓狗一樣吃飯、抓小孩起來耍等惡行，教育局說，7月29日獲報當天即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，今天擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面，逐一訪查全體師生與家長，以最快速度完成調查，若查獲違法屬實，最重不排除勒令停業，行為人終身不得進用。

教育局主祕郭明洲指出，7月29日獲報當天即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，調查小組在31日及今天上午也兩度入園調查訪談，他下午帶隊到幼園擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面及離園、在園幼生資料，將對全體師生與家長逐一訪查，法定一個月內加完成調查，但會以最快速度進行，送交認定委員會審議、懲處。

郭明洲說，針對家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辨，除掌握之前帶回的班級監視器畫面，調閱範圍擴大到全園各角落，將全園監視器畫面均取回，絕不漏掉任何跡證，依法規幼兒園必須保留14天內錄影畫面，但局方會清查所有錄影資料。

對於幼兒園是否有隱匿未通報、是否有包庇、管理鬆散？郭明洲說，教育局將逐一調查釐清，若查獲違法屬實，最重不排除勒令停業，行為人終身不得進用。

教育局說明，任何對幼童不當的行為，市府絕對嚴查重辦，一旦查獲行為人對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒身心暴力或不當對待等行為，依規定最重可裁罰60萬元罰緩及終身不得於教保服務機構任職。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台中市教育局主祕郭明洲率隊到幼兒園調查，帶回全園錄影器監視畫面，已將逐一訪查全體師生與家長。（台中市教育局提供）

台中市教育局主祕郭明洲率隊到幼兒園調查，帶回全園錄影器監視畫面，已將逐一訪查全體師生與家長。（台中市教育局提供）

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