肛門灌水、懸空11樓 狠母縱男友虐死2歲兒判2年

警方偵辦初期一度以為謝童是在浴缸裡溺斃。（民眾提供）

2024/08/03 07:13

〔記者王捷／台南報導〕去年10月，2歲的謝姓男童，安置返家僅3個月，遭陳姓生父虐死，男童胃部遭痛擊致破裂，胃容物流至腹腔、細菌感染死亡，生前更遭肛門灌水、懸空11樓虐待，謝女因縱容陳男施暴，被依家暴妨害幼童發育罪判處2年。

43歲的謝女從事粗工，與32歲的陳男是姊弟戀，謝女一共有3子，其中老大已國中，是與另一名男子所生，也是安置對象；後來她與陳男又生了4歲女兒與2歲的謝童，謝童曾被安置，去年7月間，返回父母身邊，與胞姊同住麗都飯店。

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父母認為謝童不好管教，從他返家後，陳男開始加以凌虐，判決書羅列8大暴行，並指控謝女縱容陳男反覆施暴。

施暴內容包含，睡前以綿繩綑綁謝童雙手、用蓮蓬頭的水管插入肛門灌水至少2次、捏生殖器至少1次、抓住領口將謝童伸至窗外，威脅從11樓丟下、帶到廁所以冷水沖淋4至5次、手掌擊打後腦勺3至4次，橡皮筋彈射身體3至4次，以熱熔膠條打手腳3至4次。

謝童死後，全身從眼皮到腳掌都有傷，讓相驗的警察都流淚。去年10月18日，陳男趁謝女外出工作時，重擊謝童腹部，打到肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流出約500毫升，流至腹腔內，造成腹膜炎引發敗血性休克，當晚8點，兩人才將謝童送到郭綜合醫院，但仍無法挽回謝童生命。

法官認為，謝女有保護男童的義務，卻跟著陳男一起施虐，綑綁謝童雙手4次、搧巴掌2次，她原可以防止憾事，卻坐視不救，所以法院將她視為共同正犯，審酌告訴代理人、市府社工的意見，最後判處2年徒刑。

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謝女、陳男與兩名小孩共同居住的飯店套房，環境雜亂不堪。（民眾提供）

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