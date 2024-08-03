關黑屋 綁手腳 烏日幼兒園涉虐童

台中烏日發生幼兒園兒虐事件，家長控訴幼兒園劣行，要求台中市府調查真相。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/03 05:30

孩子究竟受到什麼對待？要求真相

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕中市烏日區日前爆出某私立幼兒園兒虐事件，昨日六位家長集體控訴該幼兒園小班一名老師將孩子關進小黑屋、威脅會有魔鬼纏身、用膠帶綁手讓小朋友像貓狗一樣吃飯、用鈴鼓打頭等八種虐童行為，孩童陸續出現身體瘀青、晚上夜哭，甚至會情緒失控；家長質疑孩子究竟在學校受到什麼對待？要求真相。

中市教局：若違法屬實 不排除勒令停業

中市教育局表示，接獲陳情當天即到園稽查，並要求該教保員停職，現已成立專案調查小組，昨日再度到幼園擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面，將針對幼園全體師生與家長逐一訪查。至於該園是否有隱匿未通報、包庇、管理鬆散，也將逐一調查釐清；若查獲違法屬實，最重不排除勒令停業，行為人終身不得進用，依法公告名稱及負責人姓名；此外，也將全力提供幼生輔導與轉介，若有幼生想要離園，可提供協助。

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監視器拍到老師甩男童、撞到女童

民進黨議員張家銨、江肇國昨天陪同家長召開記者會，張家銨表示，七月廿六日有小班女童家長發現，孩子身上有不明瘀青，向園方調監視器，發現是一名老師把一名男童抓起來甩，撞到正在拿椅子的女兒所致，但園方不提出完整監視器畫面，家長便通報一九九九並報警，經查早在此事件之前，就有孩子遭不當對待。

六位家長聲淚俱下控訴，孩子們反映會被集體關在小黑屋，還說會有魔鬼纏身，甚至遭用膠帶綁住手貼嘴，像貓狗一樣的吃飯，身上多處瘀青；女孩子穿裙子會被打，男生還說要穿長褲，被打才不會痛。

有家長從監視器看到孩子原本坐在椅子上，突被老師抱起來甩出去，孩子現今還會握拳失控大喊，讓她相當痛心。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，基金會已協助安排六個小朋友轉到新的幼兒園。市府應該要落實零體罰，製作影片在開學日及家長日播出，明確告訴家長，兒虐申訴管道及如何求援。

由於有家長接獲園方存證信函，園方表示，家長將影片流出已違反個資法，但對是否涉及兒虐則不回應。教育局表示，已經有不止一位家長向教育局陳情且報案，基於主管機關之責，有必要對外說明處理進度；影帶問題是否涉及個資，需由兩造雙方釐清。

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